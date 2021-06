Pandeva trápi členok a možno nenastúpi proti Holandsku

Amsterdam 19. júna (TASR) - Kapitán severomacedónskej futbalovej reprezentácie Goran Pandev má problémy s členkom a hrozí, že vynechá záverečný súboj C-skupiny EURO 2020 proti Holandsku. Ten sa hrá v pondelok o 21.00 SELČ v Amsterdame.



Tridsaťsedemročný útočník sa stal druhým najstarším strelcom gólu na finálovom turnaji ME po tom, ako skóroval do siete Rakúska (1:3) v úvodnom vystúpení severomacedónskeho tímu na šampionáte. Balkánsky debutant následne prehral s Ukrajinou 1:2 a jeho šance na prienik do osemfinále klesli na minimum.



"Pandev v sobotu netrénoval s tímom a jeho štart proti Holandsku je ohrozený," informoval portál lequipe.fr.