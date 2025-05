Panenka slávnostne otvoril Futbal Tatran arénu: Cítim sa tu ako doma

Prešov 3. mája (TASR) - Spoločne s Jozefom Bubenkom sa postaral o slávnostný výkop na oficiálnom zrode Futbal Tatran arény a vychutnal si potlesk zaplnených tribún. Strelec najpamätnejšej penalty v histórii československého futbalu Antonín Panenka si pochvaľoval nový futbalový stánok a priznal, že vďaka dôverne známej zelenobielej kombinácii farieb sa na ňom cítil ako doma.



Rovnaké farby totiž charakterizujú aj klub Bohemians Praha, v ktorom strávil prevažnú časť kariéry. „Je to krásny štadión. Ja sa na ňom cítim ako doma. Bol by som šťastný, keby aj Bohemka mala takýto štadión. Snáď sa ho niekedy dočkáme. Veľmi ho prajem prešovským hráčom, majiteľom, vedeniu klubu a fanúšikom. Želám im, aby ich bolo na tribúnach vždy toľko ako dnes,“ uviedol Panenka počas sobotňajšej exhibície internacionálov slovenského futbalu a prešovského Tatrana.



Legendárny „Páňa“ sa do pamätí fanúšikov zapísal najmä efektnou penaltou vo finále ME 1976 v Belehrade, keď v rozstrele rozhodol o víťazstve Československa nad NSR. V reprezentácii odohral 59 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov. Vo federálnej lige odohral 230 zápasov, všetky za Bohemians, v ktorých strelil 76 gólov.



Viackrát si zahral aj na starom štadióne v Prešove. „Nám sa v Prešove nikdy veľmi nedarilo. Domáci hrali tvrdo, takže sme veľké výsledky nerobili. Spomínam si, že raz sme v Prešove remizovali 2:2, no inak sme tu asi vždy prehrali. Prešov hral na tú dobu veľmi organizovane s defenzívnym rozostavením, ktoré sa možno dalo prekonať, ale trvalo to dlho,“ poznamenal Panenka.