Panenka spomína na Beckenbauera: Džentlmen na ihrisku aj mimo neho

Praha 8. januára (TASR) - Zosnulý legendárny nemecký futbalista Franz Beckenbauer sa správal na ihrisku a aj mimo neho vždy ako rytier, či ako džentlmen. Tak zareagoval pre TASR na úmrtie majstra sveta z roku 1974 bývalý československý futbalista Antonín Panenka.



"Mám na neho tie najkrásnejšie spomienky, pretože som mal niekoľkokrát si možnosť proti nemu zahrať ako proti súperovi a rovnako si s ním zahrať ako so spoluhráčom. Vždy to bol neskutočný človek. Naozaj, tá jeho prezývka cisár (Kaiser) Franz sa zhodovala s tým, že bol neskutočne milý človek. Ako na ihrisku, tak aj mimo neho," zaspomínal si Panenka.



Podľa jeho slov bol Beckenbauer mimoriadne slušný človek. Nikdy sa neuchýlil k zlým alebo tvrdým zákrokom. "Povzniesol svoju pozíciu stopéra tak, že začal loptu ďalej vyvážať. Bol veľmi ofenzívny, mal vynikajúcu techniku, prihrávku a aj z tejto pozície dal veľa gólov. Bol to hráč, ktorý svoju pozíciu vyzdvihol na vyššie poschodia," zdôraznil pre TASR Panenka. Ako dodal, s Beckenbauerom mal priateľský vzťah.



Majster sveta i Európy (1972) zomrel v nedeľu vo veku 78 rokov. V pondelok o tom informovala jeho rodina.