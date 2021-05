Pánik asistoval, St. Louis do play off, Tampa v 1. kole proti Floride

výsledky NHL:

Tampa Bay - Dallas 2:5,

Columbus - Detroit 2:5 /PÁNIK za hostí 0+1/,

Washington - Philadelphia 2:4,

Minnesota - Anaheim 4:3 pp,

Los Angeles - Colorado 2:3,

Vegas - St. Louis 4:3 pp, San Jose - Arizona 2:5

Istí účastníci play off:

Centrálna divízia: Carolina, Tampa Bay, Florida



Východná divízia: Washington, Pittsburgh, Boston, NY Islanders



Severná divízia: Toronto, Edmonton, Winnipeg



Západná divízia: Vegas, Colorado, Minnesota, St. Louis

Isté dvojice play off:

Centrálna divízia: Tampa Bay - Florida

New York 8. mája (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik prispel v noci na sobotu v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Detroitu na ľade Columbusu 5:2. Pre 30-ročného krídelníka to bol 12. bod (4+8) v sezóne. Postup do play off si zabezpečili hráči St. Louis, a to aj napriek prehre na ľade Vegas 3:4 po predĺžení.Blues si ziskom bodu definitívne zabezpečili štvrtú postupovú priečku v Západnej divízii. Pomohla im k tomu aj prehra Los Angeles s Coloradom 2:3, po ktorej už Kings nemôžu v tabuľke dostihnúť "bluesmanov". Tí majú na konte 57 bodov, Kings na šiestej pozícii 48, pričom obe mužstvá odohrajú do konca základnej časti už iba štyri stretnutia. Piata Arizona, ktorú čaká už len jeden zápas, stratila šancu na postup už dávnejšie. Výhra Coyotes v San Jose (5:2) už z tohto hľadiska nič neriešila. V zostave Sharks chýbal slovenský obranca Christián Jaroš, ktorý bol len zdravým náhradníkom.Nádej na účasť v play off živí vlaňajší finalista Dallas so slovenským zadákom Andrejom Sekerom, ktorý zvíťazil na ľade Tampy Bay s Erikom Černákom 5:2. V tabuľke Centrálnej divízie patrí Stars naďalej piata priečka, ale už iba s dvojbodovou stratou na štvrtý Nashville. Oba tímy odohrajú do konca základnej časti ešte dva zápasy. Prehra Lightning znamená, že obhajca titulu už nemôže vyhrať divíziu. Jej istým víťazom po základnej časti je Carolina, jej súperom v 1. kole vyraďovačky bude práve jeden z dvojice Nashville - Dallas. Tampa s určitosťou narazí v play off na Floridu, čo je prvá istá dvojica 1. kola. V záverečných dueloch dlhodobej časti sa bude už len rozhodovať, kto z dvojice začne sériu na domácom ľade.Washington s obrancom Zdenom Chárom podľahol Philadelphii 2:4 a nevyužil možnosť bodovo sa vyrovnať v tabuľke lídrovi Východnej konferencie Pittsburghu.