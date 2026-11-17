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Pánik pokračuje v Jaroslavli, podpísal zmluvu do konca sezóny
Útočník sa pripojí k mužstvu po decembrovej ligovej prestávke.
Autor TASR
Jaroslavľ 17. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik bude pokračovať v kariére v tíme Lokomotiv Jaroslavľ. S účastníkom KHL podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. Klub na sociálnych sieťach informoval, že 35-ročný útočník sa pripojí k mužstvu po decembrovej ligovej prestávke.
Pánik hral za Jaroslavľ v uplynulých dvoch sezónach a s tímom dvakrát získal Gagarinov pohár. V minulom ročníku si v 38 zápasoch základnej časti pripísal štyri góly a 11 asistencií, v play off na ceste za celkovým triumfom zaznamenal 11 bodov (5+6) v 22 dueloch.
Slovenský krídelník má na konte vyše 500 zápasov v NHL, kde obliekal dresy Tampy Bay, Chicaga, Arizony, Washingtonu, Detroitu a New Yorku Islanders. Po dlhoročnom pôsobení v zámorí sa vrátil do Európy v lete 2022 a odvtedy hral aj za Lausanne, Třinec, Pardubice a bratislavský Slovan. Do Lokomotivu prišiel prvýkrát počas sezóny 2024/25.
Pánik hral za Jaroslavľ v uplynulých dvoch sezónach a s tímom dvakrát získal Gagarinov pohár. V minulom ročníku si v 38 zápasoch základnej časti pripísal štyri góly a 11 asistencií, v play off na ceste za celkovým triumfom zaznamenal 11 bodov (5+6) v 22 dueloch.
Slovenský krídelník má na konte vyše 500 zápasov v NHL, kde obliekal dresy Tampy Bay, Chicaga, Arizony, Washingtonu, Detroitu a New Yorku Islanders. Po dlhoročnom pôsobení v zámorí sa vrátil do Európy v lete 2022 a odvtedy hral aj za Lausanne, Třinec, Pardubice a bratislavský Slovan. Do Lokomotivu prišiel prvýkrát počas sezóny 2024/25.