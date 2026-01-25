Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pánik prispel asistenciou k víťazstvu Lokomotivu Jaroslavľ

Po 20 dueloch prebiehajúcej sezóny má na konte šesť bodov (0+6).

Moskva 25. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik prispel v nedeľnom zápase KHL jednou asistenciou k víťazstvu Lokomotivu Jaroslavľ na ľade Spartaka Moskva 3:2 po predĺžení. Po 20 dueloch prebiehajúcej sezóny má na konte šesť bodov (0+6). Z výhry hostí sa tešil aj jeho krajan Martin Gernát, za domácich nastúpil ďalší slovenský legionár Adam Ružička.
