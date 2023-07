Pánik sa po 14 rokoch vrátil do Třinca, podpísal ročnú zmluvu

Třinec 2. júla (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Richard Pánik sa po štrnástich rokoch vrátil do Třinca. Tridsaťdvaročný útočník podpísal s úradujúcim českým majstrom ročnú zmluvu.



"Mám na Třinec skvelé spomienky, vraciam sa na miesta, ktoré dobre poznám. Teším sa na novú Werk Arenu a na chalanov, niektorých veľmi dobre poznám z reprezentácie. Rád by som prispel k ďalším úspechom tímu. Viem, že Třinec má silný a súťaživý tím, a teším sa na spoluprácu. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som prispel k tímovým cieľom a pomohol mužstvu," uviedol Pánik pre klubovú webstránku.



Slovenský krídelník hral za "oceliarov" v rokoch 2006 až 2009. Potom odišiel do zámoria, keď si ho Tampa vybrala v drafte v 2. kole z celkového 52. miesta. V NHL pôsobil okrem Lightning aj v dresoch Toronta Maple Leafs, Chicaga Blackhawks, Arizony Coyotes, Washingtonu Capitals, Detroitu Red Wings a New Yorku Islanders. Celkovo odohral v zámorskej profilige 521 zápasov základnej časti, v ktorých získal 195 bodov (88+107), v play off pridal päť bodov (1+4) v 20 dueloch.



Pánik pôsobil v minulej sezóne v HC Lausanne, kam ho poslal na hosťovanie jeho klub NY Islanders. Za švajčiarsky tím odohral 19 zápasov a pripísal si 9 bodov (4+5). Slovensko reprezentoval aj na MS 2023 v Rige a v siedmich dueloch zaznamenal 5 bodov (3+2).



"Richard Pánik je špičkový hokejista, o jeho návrat do Třinca sme sa usilovali dlhodobo. Som veľmi rád, že to teraz klaplo a znovu bude bojovať za Oceliarov," povedal k príchodu letnej posily športový riaditeľ klubu Jan Peterek.