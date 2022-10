Pánik zamieril do švajčiarskeho Lausanne

Lausanne 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa zo zámorskej NHL sťahuje do najvyššej švajčiarskej súťaže. Skúsený útočník posilnil tím Lausanne HC, kam ho poslal na hosťovanie jeho klub NHL New York Islanders.



"Ostrovania" už s 31-ročným útočníkom nepočítajú, hoci má s nimi ešte rok platnú zmluvu. Islanders nedávno umiestnili Pánika na waiver listinu, z ktorej ho si však žiadny iný profiligový klub nevybral.



Podľa webstránky švajčiarskeho klubu podpísal Pánik s Lausanne zmluvu do konca tejto sezóny. "Richard je hráč, ktorý má bohaté skúsenosti s hokejom na najvyššej úrovni. V tíme môže prevziať úlohu strelca," uviedol na adresu slovenského krídelníka tréner Lausanne HC John Fust.



Pánik po úspešnom absolvovaní lekárskych prehliadok v Lausanne už v stredu ráno trénoval. "Som veľmi šťastný, že môžem pôsobiť vo Švajčiarsku. Bola to moja prvá voľba. Nemôžem sa dočkať momentu, keď nastúpim za Lausanne v tejto veľmi kvalitnej lige," povedal pre klubový web Pánik, ktorý bude nosiť v novom tíme dres s číslom 77.



Švajčiarsky klub hľadal ôsmeho legionára po tom, ako sa mu zranil rakúsky útočník Michael Raffl. Slovenský krídelník sa v Lausanne stretne s krajanom Martinom Gernátom.



Pánik odohral v minulej sezóne za Islanders iba štyri duely v NHL so ziskom jednej asistencie. Zväčša pôsobil v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde obliekal dresy Bridgeportu Islanders a neskôr Chicaga Wolves, s ktorým vyhral prestížny Calderov pohár. V NHL predtým hral aj za Tampu Bay, Toronto, Chicago, Arizonu, Washington a Detroit.