Pánik zariadil víťazstvo Lokomotivu Jaroslavľ
Tridsaťpäťročný krídelník najprv dvakrát skóroval a v 51. minúte prihral na víťazný zásah hostí.
Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik zariadil dvoma gólmi a asistenciou víťazstvo Lokomotivu Jaroslavľ na ľade HK Soči 3:2 v stredajšom zápase KHL. Tridsaťpäťročný krídelník najprv dvakrát skóroval a v 51. minúte prihral na víťazný zásah hostí. Pánik bodoval v treťom stretnutí za sebou, po 33 dueloch v tejto sezóne má na konte dvanásť kanadských bodov za tri góly a deväť asistencií.