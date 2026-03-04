Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pánik zariadil víťazstvo Lokomotivu Jaroslavľ

Na archívnej snímke Richard Pánik. Foto: TASR - František Iván

Tridsaťpäťročný krídelník najprv dvakrát skóroval a v 51. minúte prihral na víťazný zásah hostí.

Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik zariadil dvoma gólmi a asistenciou víťazstvo Lokomotivu Jaroslavľ na ľade HK Soči 3:2 v stredajšom zápase KHL. Tridsaťpäťročný krídelník najprv dvakrát skóroval a v 51. minúte prihral na víťazný zásah hostí. Pánik bodoval v treťom stretnutí za sebou, po 33 dueloch v tejto sezóne má na konte dvanásť kanadských bodov za tri góly a deväť asistencií.
