Pánik zažil víťaznú premiéru v drese Detroitu, Vrána ju okorenil gólom

výsledky:



Boston - NY Islanders 4:1, Toronto - Winnipeg 2:5, Pittsburgh - Philadelphia 1:2 pp a sn, Tampa Bay - Florida 3:2 pp, Carolina - Nashville 4:1, Washington - Buffalo 2:5, NY Rangers - New Jersey 4:0, Detroit - Chicago 4:1, Dallas - Columbus 4:1

New York 16. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik zaznamenal úspešný debut v drese Detroitu Red Wings, keď jeho nový tím zdolal v nočnom zápase zámorskej NHL Chicago 4:1.Tridsaťročný krídelník sa predstavil v treťom útoku spolu s Vladislavom Namestnikovom a Samom Gagnerom. Na ľade strávil 12:56 minúty a do štatistík si zapísal jeden mínusový bod. Do Detroitu prišiel z Washingtonu spolu s Jakubom Vránom a dvoma draftovými výbermi výmenou za Anthonyho Manthu. Český útočník okorenil svoj debut v drese "červených krídiel" gólom.Tampa Bay zdolala Floridu 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil Victor Hedman. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Tampy 22:00 minút a do štatistík si pripísal dve strely, tri "hity" a jeden mínusový bod. Líder Východnej divízie Washington nečakane prehral s najhorším tímom sezóny Buffalom doma 2:5. Zdeno Chára odohral 15:55 minúty, zaznamenal jednu strelu, štyri "hity", dva bloky a mínusový bod. New Jersey prehralo na ľade New Yorku Rangers 0:4, Marián Studenič strávil na ľade 12:33 minúty a ku štyrom bodyčekom pridal jeden blok.Hokejisti Winnipegu zvíťazili v súboji prvých dvoch tímov Severnej divízie zámorskej NHL na ľade Toronta 5:2. Jets tak stiahli stratu na lídra tabuľky na tri body, Maple Leafs zaznamenali tretiu prehru po sebe.