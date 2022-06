Pánik získal Calderov pohár, Chicago zdolalo Springfield 4:1 na zápasy

Springfield 26. júna (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik získal so spoluhráčmi z Chicaga Wolves prestížny Calderov pohár. Jeho tím zvíťazil v noci na nedeľu v piatom súboji finále play off zámorskej AHL na ľade Springfieldu Thunderbirds 4:0 a v celej sérii triumfoval 4:1 na zápasy. Pánik v záverečnom dueli asistoval pri treťom góle hostí.



Wolves, ktorí sú farmou klubu NHL Carolina Hurricanes, dominovali v play off, v štyroch sériách prehrali dokopy iba štyri zápasy (14-4). Calder Cup vyhrali tretíkrát v histórii, prvýkrát od roku 2008. Pánik bodoval vo všetkých piatich finálových dueloch, v prvých štyroch zakaždým skóroval. Tridsaťjedenročný útočník bol oporou Chicaga na ceste k titulu, v 16 zápasoch play off zaznamenal dokopy 11 bodov za šesť gólov a päť asistencií. V noci na nedeľu si okrem asistencie pripísal aj dve trestné minúty a plusový bod. Cenu Jack A. Butterfield Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off AHL získal útočník Wolves Josh Leivo.



Pánik slávi svoj druhý triumf v nižšej zámorskej súťaži AHL. V sezóne 2011/2012 vyhral Calderov pohár ako hráč Norfolku Admirals, vtedajšej farmy Tampy Bay. Stal sa druhým Slovákom, ktorý vyhral Calder Cup dvakrát v kariére. Pred ním sa to podarilo Tomášovi Jurčovi, ktorý triumfoval v AHL v roku 2013 v drese Grand Rapids Griffins a pred tromi rokmi slávil prvenstvo s Charlotte Checkers.