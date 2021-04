Pánika výmena do Detroitu neprekvapila: Yzerman vie, čo dokážem

Detroit 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa po pondelkovej výmene z Washingtonu do Detroitu už zapojil do tréningového procesu vo svojom novom tíme. Na pôsobenie v mužstve Red Wings sa teší a verí, že to bude pre neho nový začiatok v NHL.



Tridsaťročný krídelník si v stredu prvýkrát zatrénoval s novými spoluhráčmi, rovnako ako český útočník Jakub Vrána, ktorý zamieril do Detroitu spoločne s Pánikom a dvoma draftovými výbermi výmenou za Anthonyho Manthu. Pánik si do "Hockeytownu" preniesol aj svoj štvorročný kontrakt, z ktorého mu zostávajú odohrať ešte vyše dve sezóny. "Som skutočne nadšený, že tu môžem byť," povedal pre Detroit News po prvom tréningu, v ktorom nastupoval s kolegami z tretieho útoku Vladislavom Namestnikovom a Samom Gagnerom. Pánik verí, že v Detroite dostane väčší priestor na ľade, ako tomu bolo v hlavnom meste USA. "Vo Washingtone to nefungovalo. Niekedy veci jednoducho nejdú. Verím, že týmto otváram úplne novú kapitolu a bude to pre mňa nový začiatok. Dúfam, že budú obe strany spokojné," vyjadril sa slovenský útočník, ktorý bude v Detroite nosiť na drese číslo 24.



Pánik prišiel do Washingtonu v júni 2019, s Capitals ako voľný hráč podpísal štvorročný kontrakt s platom 2,75 milióna dolárov na sezónu. Jeho pôsobenie vo Washingtone sa však nevyvíjalo tak, ako by si predstavoval. V tomto ročníku nastúpil na 36 duelov a nazbieral deväť bodov za tri góly a deväť asistencií, na konte mal aj 16 trestných minút a deväť "mínusiek". V niekoľkých zápasoch sa nezmestil do zostavy Capitals a sledoval ich iba ako zdravý náhradník z tribúny. "Caps" ho minulý týždeň zaradili na waiver listinu, odkiaľ si ho však nevybral žiadny iný tím a tak putoval do tzv. taxi tímu. V pondelok sa tesne pred uzávierkou transakcií stal súčasťou veľkej výmeny za Manthu.



"Vedel som, že pred uzávierkou môže prísť k mojej výmene. Očakával som to, aj keď som si nebol úplne istý, či k tomu dôjde. Určite ma výmena neprekvapila," povedal Pánik, ktorý by v Detroite rád naplno predviedol svoje ofenzívne schopnosti: "Chcem ukázať, že dokážem hrať na tejto úrovni. Chcem si zaslúžiť miesto v tíme. Dosiaľ sezóna neprebiehala tak, ako som čakal."



Pánik sa v Detroite stretol s pár známymi tvárami. Z pôsobenia v Tampe pozná Namestnikova a Valtteriho Filppulu, počas anabázy v Toronte si zahral so súčasným brankárom Red Wings Jonathanom Bernierom. Pozná aj generálneho manažéra "červených krídel", legendárneho Stevea Yzermana. "Vie, že mi to vo Washingtone nevyšlo. Ja som nadšený, že môžem byť tu. Yzerman ma pozná ešte z môjho pôsobenia v Norfolku, s ktorým sme vyhrali v AHL Calderov pohár. Vie, ako dobre dokážem hrať, takže to len musím predviesť a bude to fajn."



Kým hviezdami nabitý Washington má tie najvyššie ambície a suverénne mieri do play off, Red Wings sú tímom v prestavbe a reálnu šancu na postup už stratili dávnejšie. Sezóna sa pre nich pravdepodobne skončí už po základnej časti, do konca ktorej odohrajú ešte tucet zápasov. Pánik by potom mohol byť voľný pre slovenskú reprezentáciu na MS v Rige. "V nasledujúcich 12 stretnutiach sa sústredím na to, aby som odviedol maximum a pomohol Detroitu k víťazstvám," dodal Pánik, ktorý absolvuje súťažnú premiéru v drese Red Wings v noci na piatok v súboji proti svojmu ďalšiemu bývalému tímu Chicagu.