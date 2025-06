Paňková a Halčin vo finále K1 na 10. mieste

K1 - finále:



ženy: 1. Evy Leibfarthová (USA) 97,76 s, 2. Camille Prigentová (Fr.) +0,72 (0), 3. Lois Leaverová (V.Brit) +2,02 (2), 4. Eva Alina Hočevarová (Slov.) +2,12 (0), 5. Klaudia Zwolinská (Poľ.) +3,16 (0), 6. Kimberley Woodsová (V.Brit.) +3,62 (2) ... 10. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +7,42 (2)



muži: 1. Titouan Castryck (Fr.) 86,35 s, 2. Anatole Delassus (Fr.) +1,03 (0), 3. Giovanni De Gennaro +2,59 (Tal.) (0), 4. Mateusz Polaczyk (Poľ.) +3,40 (2), 5. Jiří Prskavec (ČR) +4,58 (0), 6. Felix Oschmautz (Rak.) +5,01 (0) ... 10. Martin HALČIN (SR) +19,30 (0)

Praha 28. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe 10. miesto. Medzi mužmi malo Slovensko tiež jedného finálového zástupcu, Martin Halčin po nevydarenom závere skončil napokon na 10. priečke.Paňková sa dostala na trať ako deviata. Výsledný čas jej v cieli stačil na 7. priečku, z ktorej sa potom ešte posunula o tri pozície nižšie. Dvadsaťročnú Slovenku uniesol prúd medzi piatou a šiestou bránkou, na ktorej si následne pripísala svoj jediný dotyk vo finálovej jazde. Na prvom medzičase mala už stratu 4,54 s, v cieli sa manko ešte zvýšilo o takmer tri sekundy. Najrýchlejšiu jazdu predviedla Američanka Evy Leibfarthová a získala svoje prvé víťazstvo v pretekoch SP.V sobotnej kvalifikácii sa predstavili aj ďalšie dve Slovenky, obe obsadili nepostupové pozície. Soňa Stanovská stratila v cieli 7,53 sekundy a skončila na 15. priečke, Emanuela Luknárová s časom 115,07 obsadila 27. miesto.Tridsaťštyriročný Halčin začal finále veľmi dobre, v prvom úseku bol dokonca rýchlejší ako víťaz rannej kvalifikácie. Tempo si držal až do úplného záveru, tam sa však nevošiel do poslednej bránky. Aj napriek čistej jazde sa tak musel vrátiť, do cieľa napokon prišiel so stratou 19,30 s na víťaza Titouana Castrycka z Francúzska (86,35).