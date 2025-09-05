Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paňková jedenásta vo finále v Augsburgu, víťazkou Woodsová

Na snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Na 11. bránke dostala dvojsekundovú penalizáciu a dosiahla celkový čas 113,29 sekundy.

Autor TASR
Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila 11. miesto vo finále disciplíny K1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Augsburgu. Na 11. bránke dostala dvojsekundovú penalizáciu a dosiahla celkový čas 113,29 sekundy. Víťazkou sa stala olympijská medailistka Kimberley Woodsová z Veľkej Británie, Paňková na ňu stratila 8,74 s.
.

