Sobota 6. september 2025
Paňková a Luknárová postúpili do semifinále C1 v Augsburgu

Na archívnej snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Semifinále bolo na programe od 14.00 SELČ, finále od 16.06 h.

Autor TASR
Augsburg 6. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti Matej Beňuš, Marko Mirgorodský aj Michal Martikán postúpili do semifinále disciplíny C1 na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Augsburgu. Najlepší kvalifikačný výsledok z nich dosiahol Beňuš, ktorý dosiahol 17. najlepší čas po tom, čo za najrýchlejším Čechom Václavom Chaloupkom zaostal o 5,46 sekundy.

Mirgorodský uzavrel s mankom 6,37 druhú desiatku postupujúcich. Do elitnej tridsiatky sa vošiel aj Martikán, ktorý mal stratu 7,01 a v poradí kvalifikácie obsadil 24. miesto.

Z trojice Sloveniek postúpili do semifinále C1 Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová. Medzi tridsiatku semifinalistiek sa nevošla Soňa Stanovská, ktorá sa umiestnila na 32. mieste s mankom 25,28 sekundy na Američanku Evy Leibfarthovú, ktorá dosiahla najrýchlejší kvalifikačný čas.

Paňková sa v poradí kvalifikácie umiestnila na 12. mieste po tom, čo dostala štyri trestné sekundy a za líderkou zaostala o 6,37 sekundy. Luknárová dosiahla 16. najlepší čas kvalifikácie s mankom 8,81 sekundy.
