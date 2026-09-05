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Paňková aj Stanovská postúpili do rozjázd kajak krosu
V mužskej časti Slovensko nebude mať v ďalších fázach zastúpenie.
Autor TASR
Vaires-sur-Marne 3. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila z kvalifikácie kajak krosu do rozjázd na podujatí Svetového pohára na olympijskom kanáli vo Vaires-sur-Marne. Víťazka disciplíny C1 obsadila v sobotňajších individuálnych pretekoch 20. miesto s mankom 3,95 sekundy na víťaznú Britku Lois Leaverovú. Ďalšia Slovenka v súťaži Soňa Stanovská figurovala na postupovej 24. priečke (+5,22). Rozjazdy boli na programe od 14.04 h.
V mužskej časti Slovensko nebude mať v ďalších fázach zastúpenie. Dávid Skubík obsadil 39. pozíciu so stratou 4,41 sekundy na prvého Brita Josepha Clarkea. Až na poslednú 71. priečku odsunula chyba pri štarte Matúša Egyházyho, ktorý mal pôvodne stratu 5,47 s.
V mužskej časti Slovensko nebude mať v ďalších fázach zastúpenie. Dávid Skubík obsadil 39. pozíciu so stratou 4,41 sekundy na prvého Brita Josepha Clarkea. Až na poslednú 71. priečku odsunula chyba pri štarte Matúša Egyházyho, ktorý mal pôvodne stratu 5,47 s.