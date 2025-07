Paňková išla do Foix s nastavením favoritky: Obhájila som to

Bratislava 16. júla (TASR) - Zuzana Paňková išla na uplynulé majstrovstvá Európy do 23 rokov už nie len s medailovými snami, ale s medailovými cieľmi. Ako sama hovorí, na tomto podujatí už musela ukázať svoje vodácke umenie a dosiahnuť úspech. Slovenskej vodnej slalomárke sa to vo francúzskom Foix podarilo do bodky a z podujatia si odniesla zlato v individuálnych pretekoch kajak krosu aj striebro v C1.



Dvadsaťročná univerzálka, ktorá preteká v K1, C1 aj kajak krose, zbiera v mladom veku úspechy už aj na najväčších fórach. Vlani na olympiáde v Paríži bola štvrtá a pred necelým mesiacom získala svoj premiérový triumf na podujatí SP v Prahe. Aj preto išla do Foix ako jedna z hlavných ašpirantiek na cenné kovy. „Už sa to trošku zmenilo, už nie som tá, ktorá uvidí, či tá medaila, a je jedno akej farby, príde. Už som jedna z favoritiek, takže som si pred majstrovstvami povedala, že ak nebude medaila, budem sklamaná. Som rada, že som si priniesla zlato, striebro a jedno štvrté miesto. Jednoducho už môžem povedať, že som jedna z favoritiek a zvládla som tú pozíciu obhájiť,“ povedala pre TASR.







Vo Foix jej vyšlo všetko takmer perfektne. Dobre vyladená príprava priniesla svoje ovocie a okrem dvoch cenných kov ju potešili najmä výkony: „Išlo sa mi tam parádne, kondička a sila boli asi najlepšie, aké som mala. Som veľmi rada, že sme s trénerom dali super prípravu a naozaj som tam išla výkony na veľmi vysokej úrovni. Môžem suverénne povedať, že som bola najrýchlejšia v štartovom poli.“



V pomerne novej disciplíne - individuálnych pretekoch kajak krosu - je to jej prvý medailový úspech, ktorý dosiahla, i keď sa na túto kategóriu až tak nezameriava. „Stále to neberiem ako moju hlavnú disciplínu, predsa len sa stále špecializujeme na slalom. Je to moja prvá medaila z časovky, no už som mala juniorské medaily z klasického kajak krosu. Tento rok sme si povedali, že sa do toho musím ešte trochu mentálne dostať, ale že som silná, som rýchla a viem celkom zabojovať. A fungovalo to. Sústredili sme sa na ten klasický kajak kros a oplatilo sa to,“ uviedla.



Paňková je univerzálna slalomárka, no trénovať na tri rôzne súťaže je veľmi náročné: „Áno, ale ja chcem stále robiť tie tri disciplíny. Náročná je hlavne regenerácia. Ja som človek, ktorý môže makať a nepoviem, že som unavená. Takže pracujem na tom, aby som sa nepretrénovala. Ešte to musíme doladiť.“



Na to má šancu práve teraz, keďže vodný slalom má cez leto vyše mesačnú pauzu. Slovenská reprezentantka ju vyplní tréningom a troma sústredeniami, prvé absolvuje v Liptovskom Mikuláši a dve v Prahe. Najbližšie preteky ju čakajú 15. až 17. augusta práve v metropole Česka a Svetové poháre pokračujú až koncom augusta a začiatkom septembra. Vrcholom sezóny sú majstrovstvá sveta v Austrálii začiatkom októbra. „Bude to dlhá sezóna, ale veľmi zaujímavá. Teraz absolvuje hlavnú prípravu v Prahe, kde sa mi jazdí veľmi dobre, ako som zistila,“ povedala s úsmevom.







Na šampionát do 23 rokov vo Francúzka išla ako favoritka, na sveťákoch v tejto pozícii ešte nie je. Aj preto je jej cieľom najmä posúvať sa v celkovom poradí: „Ísť čo najlepšie, posúvať sa v rebríčkoch a ak niečo cinkne, budem len rada. Tam sa ešte nepovažujem za favoritku na pódium, ale viem, že pravidelne dokážem byť do desiatky.“ Podobné to má aj na MS, ktoré sa odohrajú v austrálskom Penrithe na trati z OH 2000. „Trénuje tam kráľovná slalomu Jessica Foxová. Cieľ je podať tam čo najlepšie výkony, rada by som sa predstavila vo finále a v ňom uvidíme. Veľmi sa tam teším, i keď sa trochu bojím hadov a pavúkov, ale nejako to zvládneme,“ dodala.