Paňková je rada, že v Top 10 opäť nechýbal jej šport
Bratislava 20. januára (TASR) - Jedinou zástupkyňou najúspešnejšieho slovenského olympijského športu v ankete Športovec roka 2025 bola Zuzana Paňková. Dvadsaťjedenročná vodná slalomárka obsadila rovnako ako vlani siedmu priečku.
„Som rada, že tam ten náš šport je. Sezóna bola trošku slabšia, ale to sa stáva, keďže je poolympijská. Veľa športovcov zmenilo trénera alebo zmenilo prístup a je dôležité si aj oddýchnuť. Ja som práve túto sezónu využila na zmenu lode a prístupu, že už nič nejdem istiť a to sa oplatilo, takže som rada, že som tu,“ povedala.
Paňkovej zmeny vyšli a v uplynulom roku si pripísala na konto niekoľko úspechov. Na majstrovstvách Európy vo Vaires-sur-Marne získala bronz v K1 žien, vo finále C1 skončila ôsma. Vo finále nechýbala v oboch disciplínach ani na majstrovstvách sveta v Penrithe (6. v C1, 8. v K1). Na MS do 23 rokov vybojovala zlato v kajak krose a striebro v C1. V kanoe vyhrala premiérovo preteky Svetového pohára, keď sa presadila v Prahe a v celkovom hodnotení seriálu skončila druhá. V desiatke najúspešnejších slovenských športovcov roka sa ocitla druhýkrát, vlani bola rovnako siedma. „Pre mňa je aj trošku prekvapenie, že je to rovnaké umiestnenie ako minulý rok. Veľmi ma to potešilo. Bolo to naozaj moja zatiaľ najúspešnejšia sezóna. Som rada, že som v Top 10 športovcov na Slovensku a ďalej to miesto už neriešim. Číslom sedem mám celkom rada,“ uviedla s úsmevom.
Momentálne sa plne pripravuje na nový ročník. „Pred týždňom som bola jedenásť dní v Emirátoch, kde som odštartovala zimnú prípravu, ale tá poriadna sa začne až v Austrálii, kde strávim celý február. Takže áno, väčšinu tohto času som strávila suchou prípravou, v posilňovni a behom,“ dodala.
