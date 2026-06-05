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Paňková, Mintálová a Stanovská postúpili v Prahe do finále K1
Najlepšie umiestnenie v piatkovej kvalifikácii dosiahla Zuzana Paňková, ktorá obsadila 4. miesto so stratou 2,46 sekundy na víťaznú Francúzku Camille Prigentovú.
Autor TASR,aktualizované
Praha 5. júna (TASR) - Trojica slovenských vodných slalomárok sa predstaví vo finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Najlepšie umiestnenie v piatkovej kvalifikácii dosiahla Zuzana Paňková, ktorá obsadila 4. miesto so stratou 2,46 sekundy na víťaznú Francúzku Camille Prigentovú. Šiesta skončila Eliška Mintálová s mankom 3,85 s, dvanástku postupujúcich uzavrela Soňa Stanovská (+7,47 s). Finále bolo na programe v rovnaký deň od 16.06 h.
Skubík, Gonšenica a Halčin nepostúpili v Prahe do finále K1
Trojica slovenských vodných slalomárov Dávid Skubík, Adam Gonšenica a Martin Halčin nepostúpila do finále K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Skubík obsadil v piatkovej kvalifikácii 22. miesto, keď za najlepším Čechom Jakubom Krejčím zaostal o 8,81 sekundy. Gonšenica skončil s jednou chybou na 25. priečke so stratou 9,50 s a Halčin bol so šiestimi trestnými sekundami 31. (+11,67). Finále kajakárov v Troji je na programe o 16.45 h.
Skubík, Gonšenica a Halčin nepostúpili v Prahe do finále K1
Trojica slovenských vodných slalomárov Dávid Skubík, Adam Gonšenica a Martin Halčin nepostúpila do finále K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Skubík obsadil v piatkovej kvalifikácii 22. miesto, keď za najlepším Čechom Jakubom Krejčím zaostal o 8,81 sekundy. Gonšenica skončil s jednou chybou na 25. priečke so stratou 9,50 s a Halčin bol so šiestimi trestnými sekundami 31. (+11,67). Finále kajakárov v Troji je na programe o 16.45 h.