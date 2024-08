Paňková i Beňuš skončili v kajak krose v opravách

Paríž 3. augusta (TASR) - Slovenskí vodní slalomári Zuzana Paňková a Matej Beňuš nebudú na OH v Paríži bojovať o medaily v kajak krose. V sobotu večer neuspeli v opravách.



Paňková obsadila vo štvrtej opravnej jazde 3. miesto za Češkou Terezou Fišerovou a Španielkou Maialen Chorrautovou. Nenasledovala tak tímovú kolegyňu Elišku Mintálovú, ktorá postúpila do nedeľnej eliminácie z 1. kola. Paňková je jediná zo slovenských olympionikov s medailami v kajak krose, sú však z mládežníckych kategórií. Na OH doplatila aj na nevýrazný výkon v časovke, ktorý znamenal náročný žreb do prvého kola. V opravnej jazde dostala trojnásobnú olympijskú medailistku (1-1-1) Chourrautovú a špecialistku na kros Fišerovú. "Dala som do toho úplne maximum, naštudovala som si tie pretekárky a nevyšlo to. Chce to len čas, prídu väčšie skúsenosti a trocha dospejem," povedala 19-ročná kajakárka pre TASR.



Beňuš sa predstavil v prvej opravnej jazde a ďalej išli jeho konkurenti Ír Noel Hendrick a Wu Šao-hsuan z Taiwanu. Zdalo sa, že slovenský pretekár zvolil taktiku, v ktorej vyčká na počínanie jeho súperov. V skutočnosti mu však nevyšiel štart. "Bol som si vedomý Šao-hsuana. Je to najlepší kajakár na Taiwane, ale veril som, že ho viem predbehnúť. S Hendrickom sme sa dohodli kam pôjdeme, aby sme za zbytočne nezrazili. Po štarte ma ale zapichlo a obaja mi trocha ušli. Potom som už musel ísť 'do krvi"," zhodnotil svoju jazdu Beňuš pre TASR.



Program kajak krosu pokračuje v nedeľu, kedy sú na programe eliminácie. Štvrťfinálové, semifinálové a finálové jazdy sa uskutočnia v pondelok.