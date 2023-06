Paňková postúpila do finále C1, Stanovskej jazda nevyšla

C1 - semifinále:



muži:



1. Jiří Prskavec (ČR) 98,74 s (0), 2. Benjamin Savšek (Slov.) +1,68 (0), 3. Lukáš Rohan (ČR) +2,33 (0) ..., 5. Matej BEŇUŠ +4,14 (0), 13. Marko MIRGORODSKÝ (obaja SR) +5,83 (2)



ženy:



1. Monica Doria Vilarrublová (And.) 112,66 s (0), 2. Elena Liliková (Nem.) +0,82 (2), 3. Gabriela Satková (ČR) +1,66 (0) ..., 7. Zuzana PAŇKOVÁ +5,19 (2), 27. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) +21,04 (4)



Praha 10. júna (TASR) - Slovensko má vo finále C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe dve lode. Medzi najlepšiu desiatku prenikol z piateho miesta Matej Beňuš, v ženskom semifinále obsadila siedmu pozíciu Zuzana Paňková.Beňuš išiel hladko a neurobil chybu. Rýchlo a kvalitne, aj keď tesne, zvládol náročnú sekciu osemnástej a devätnástej brány. Strieborný medailista z olympiády v Riu môže vo finále nadviazať na minulotýždňové druhé miesto z Augsburgu. Na najrýchlejšieho domáceho Jiřího Prskavca stratil 4,14 sekundy. Čech, ktorý je paradoxne špecialista na kajak, predviedol čistú jazdu.Paňková začala dravo a na prvom medzičase prekonala aj najrýchlejšiu Andorrčanku Monicu Doriu Vilarrublovú. Druhá časť jej robila menšie problémy a v sekcii bránok 18 i 19 preventívne spomalila a začala strácať. Na predposlednej bránke prišiel aj dotyk, na postup to však stačilo.Napriek dobrému začiatku nepostúpil do finále Marko Mirgorodský. Prvú polovicu zvládol kvalitne, no urobil chybu na pomerne jednoduchej červenej pätnástke a stratil rytmus. Po príchode do cieľa bol desiaty a nakoniec obsadil trinástu priečku. Finále mu ušlo o 44 stotín sekundy. V semifinále C1 sa predstavila aj Soňa Stanovská, vyštartovala ako prvá, urobila dve chyby a najlepšia desiatka jej ušla o 14,89 s. Zvolila opatrnú jazdu, napriek tomu mala dotyk na dvanástej i osemnástej zelenej bránke. V závere navyše nezvládla prejazd cez valec, urobila "a do dvadsaťdvojky sa musela vracať. Finále ženskej C1 bolo na programe o 11.34 h, mužskej o 12.11.