Paňková postúpila do finále C1 z desiateho miesta
V semifinálovej jazde dostala jednu dvojsekundovú penalizáciu a obsadila desiate miesto.
Autor TASR
Augsburg 6. septembra (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila do finále disciplíny C1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Augsburgu. V semifinálovej jazde dostala jednu dvojsekundovú penalizáciu a obsadila desiate miesto. Na najrýchlejšiu Francúzku Doriane Delassusovú stratila 7,42 sekundy. Medzi najlepšiu dvanástku sa neprebojovala Paňkovej krajanka Emanuela Luknárová, ktorá skončila 22. s mankom 18,25. Paňková má šancu na celkový triumf, v priebežnom poradí SP jej patrí tretia priečka.