Sobota 6. september 2025
Paňková postúpila do finále C1 z desiateho miesta

Na snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková v cieli finálovej jazdy v kategórii C1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo francúzskom Vaires-sur-Marne pri Paríži 17. mája 2025. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

V semifinálovej jazde dostala jednu dvojsekundovú penalizáciu a obsadila desiate miesto.

Autor TASR
Augsburg 6. septembra (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila do finále disciplíny C1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Augsburgu. V semifinálovej jazde dostala jednu dvojsekundovú penalizáciu a obsadila desiate miesto. Na najrýchlejšiu Francúzku Doriane Delassusovú stratila 7,42 sekundy. Medzi najlepšiu dvanástku sa neprebojovala Paňkovej krajanka Emanuela Luknárová, ktorá skončila 22. s mankom 18,25. Paňková má šancu na celkový triumf, v priebežnom poradí SP jej patrí tretia priečka.
