Beňuš a Paňková zaistili slovenskej C1 miestenky na OH2024

Majstrovstvá sveta - výsledky:



C1 - finále:



muži: 1. Benjamin Savšek (Slovin.) 97,40 s (0), 2. Nicolas Gestin (Fr.) +1,18 (0), 3. Paolo Ceccon (Tal.) +1,50 (0),... 7. Matej BEŇUŠ (SR) +3,58 (0)



ženy: 1. Mallory Franklinová 108,05 s (0), 2. Kimberley Woodsová (obe V. Brit.) +0,42 (0), 3. Jessica Foxová (Aus.) +0,89 (2),... 8. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +11,02 (6)







Interná kvalifikácia o účasť na olympijských hrách v Paríži 2024 (po 2 z 3 pretekov):



C1Ž: 1. Paňková 16, 2. Luknárová 7, 3. Stanovská 6



C1M: 1. Beňuš 32, Mirgorodský 27, 3. Slafkovský 18



K1Ž: 1. Mintálová 24, 2. Stanovská 1, 3. Haššová 0



K1M: 1. Halčin 5, 2. Grigar 2, 3. Gonšenica 0

Lee Valley 22. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš obsadil v C1 na MS v britskom Lee Valley 7. miesto. Titul majstra sveta získal Slovinec Benjamin Savšek, na ktorého slovenský pretekár stratil 3,58 sekundy. Na striebornej priečke figuroval Francúz Nicolas Gestin (+1,18). Bronz si vybojoval Talian Paolo Ceccon (+1,50).Beňuš predviedol čistú a plynulú jazdu až do záverečnej časti kanála, v ktorom nabral stratu a prišiel o šancu na zisk cenného kovu. Do internej kvalifikácie si pripísal 15 bodov a s 32 bodmi sa dostal na čelo pred Marka Mirgorodského (27).Paňková nazbierala vo svojej finálovej jazde až šesť trestných sekúnd, ktoré ju odsunuli z boja o medaily a obsadila 8. miesto. Zlatú medailu získala domáca pretekárka Mallory Franklinová, na ktorú Slovenka stratila 11,02 sekundy. Striebro si vybojovala ďalšia Britka Kimberley Woodsová (+0,42), na bronzovej priečke figurovala Austrálčanka Jessica Foxová (+0,89), ktorú o zlato pripravili dve trestné sekundy.Paňková v prvej polovici trate nechytila žiadnu z bránok, stalo sa tak až v druhej časti, keď prvú chybu vyprodukovala na "dvanástke". V prípade bezchybnej jazdy by Slovenka finišovala na štvrtej pozícii. Zmena v internej kvalifikácii nastala aj medzi ženami, kde sa Paňková dostala vďaka zisku 14 bodov do sedembodového trháku pred Emanuelu Luknárovú, ktorá spolu so Soňou Stanovskou nepostúpila do finále.Beňuš aj Paňková vybojovali v tejto disciplíne pre Slovensko miestenku na OH2024. Tú získalo dvanásť najlepších krajín, medzi ktoré sa dostala na olympijskom kanáli z roku 2012 aj Zuzana Paňková v ženskej kategórii.Okrem Slovenska si zaistili v Lee Valley olympijskú účasť aj Andorra, USA, Austrália, domáci Briti, Česko, Nemecko, Brazília, Španielsko, Taliansko, Ukrajina a Slovinsko. Ešte jednu miestenku dostane najlepšia krajina z ME, ktorej sa nepodarilo postúpiť na MS.O konkrétnom pretekárovi, ktorý bude reprezentovať Slovensko na OH2024, rozhoduje práve interná nominácia. Tá pozostáva práve zo svetového šampionátu a výsledkov na podujatiach svetového pohára v La Seu d'Urgell a Paríži.