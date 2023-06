Paňková sa prebojovala do finále C1 v Augsburgu

Augsburg 3. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila do finále C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Do boja o medaily sa dostala siedmym najlepším časom (118,48 s) v semifinále, v ktorom s jednou chybou zaostala za najrýchlejšou Austrálčankou Jessicou Foxovou o 7,01 sekundy. Druhá slovenská kanoistka Emanuela Luknárová sa neprebojovala do elitnej desiatky, inkasovala 50-sekundovú penalizáciu za nesprávny prejazd bránky a skončila na 26. mieste (+69,57).



Kanál v Augsburgu bol zradný, viaceré pretekárky "bojovali" s vodou a meniacim sa prúdom. Paňkovej vyšiel štart, náročnú kombináciu so 7-kou a 8-kou zvládla s jedným ťukom a získala správne tempo. Osemnásťročná pretekárka sa potom vytrápila na 21-ke, do ktorej sa musela vracať, ale celkovo bol z toho solídny čas, ktorý znamenal postup. Slovenská "obojživelníčka" sa predtým predstavila v Augsburgu aj v K1, kde štartovala namiesto Soni Stanovskej a skončila na 17. mieste.



Naopak, semifinálová jazda sa nevydarila Luknárovej. Ťukla už do trojky, následne ju stiahlo a do osmičky prišla neskoro, vrazila do bránky a inkasovala 50-ku. Potom dostala ešte dve dvojminútové tresty a bolo jasné, že skončí v závere výsledkovej listiny. Mimo finálovej desiatky skončila aj favorizovaná Nemka Andrea Herzogová, ktorú stiahlo k bariére a obsadila 12. miesto (+10,13). Finále C1 žien bolo na programe o 11.34 h.