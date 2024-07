Paňková sa prebojovala do finále C1

vodný slalom - ženy C1



semifinále: 1. Gabriela Satková (ČR) 105,55 (0 tr. sek.), 2. Jessica Foxová (Austr.) +0,53 (0), 3. Monica Doriová Vilarrublová (Šp.) +0,98 (0), 4. Eva Alina Hočevarová (Slovin.) +3,67 (0), 5. Ana Satilová (Braz.) +4,33 (2), 6. Mallory Franklinová (V. Brit.) +6,07 (6),... 9. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +10.04 (2)

Paríž 31. júla (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila na OH v Paríži do finále C1. Devätnásťročná debutantka pod piatimi kruhmi obsadila v semifinále 9. miesto a dostala sa medzi elitnú dvanástku. Časom 115,59 s dvoma trestnými sekundami zaostala o 10,04 za najrýchlejšou Gabrielou Satkovou z Česka. Boj o medaily odštartuje v stredu o 17.25 h.Paňková, najmladšia zo všetkých semifinalistiek, sa na vodu v kanáli vo Vaires-sur-Marne pustila ako pätnásta z 18 štartujúcich a úvod jej príliš nevyšiel. Už na druhej bránke si pripísala dve trestné sekundy, potom ju zdržal aj valec v náročnej pasáži na bránkach šesť až osem a ďalšie zaváhania si už dovoliť nemohla. Spodnú časť trate však zvládla technicky lepšie, s istotou prešla aj komplikovaný úsek na bránkach pätnásť až sedemnásť. V závere držala v rukách postupové karty a už po dojazde do cieľa bolo jasné, že jej finále neunikne.Vlajkonosička slovenskej výpravy sa do semifinále prebojovala z utorňajšej kvalifikácie s prehľadom zo štvrtého miesta, keď predviedla dve čisté jazdy (v najlepšej mala čas 103,27). V tejto sezóne má "obojživelníčka" Paňková na konte najvýraznejší úspech zo slovenských slalomárok, zverenka trénera Petra Murcka si vybojovala striebro v K1 na májových ME v slovinskom Tacene.Zlato z Tokia v C1 obhajuje Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá už na prebiehajúcich hrách v Paríži triumfovala cez víkend v K1. V semifinále skončila druhá o 53 stotín sekundy za Satkovou.