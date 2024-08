Paňková si premiéru na OH užila, nadchol ju ceremoniál i Bilesová

Bratislava 7. augusta (TASR) - Zuzana Paňková má za sebou vydarenú premiéru na olympijských hrách. V slalomárskom kanáli vo Vaires-sur-Marne jej síce tesne ušla medaila, ale štvrté miesto v C1 považuje s odstupom času za výborný výsledok, ktorý by chcela v ďalších rokoch ešte zlepšiť. Za obrovskú poctu považuje to, že mohla niesť slovenskú vlajku na pompéznom otváracom ceremoniáli na Seine a potešilo ju, že v Paríži strela aj svoju obľúbenú športovú hviezdu.



Najmladšia členka slovenskej výpravy sa tak vrátila z premiérových hier s úsmevom na tvári a plná zážitkov. "Bolo to naozaj neskutočné, tá nádherná trať, diváci, prostredie, jedlo i ľudia. Všetko bolo také, že ´wow´. Všetko som si neskutočne užívala po každej stránke," opísala svoje dojmy z premiérovej olympiády.



Prvý skvelý moment zažila ešte pred oficiálnym otvorením hier, keď zistila, že bude vlajkonosička, najmladšia v histórii Slovenska: "Vždy som snívala o tom, že by som mohla byť vlajkonosička na OH alebo MS a s malou dušičkou som dúfala, že ma vyberú. Neskutočne som si to užívala. Hovorili, že ceremoniál bude zážitok na nezabudnutie a naozaj to bol zážitok na nezabudnutie. Lepšie by to bolo už iba, keby bolo krajšie počasie, no ja som na vodu zvyknutá."



Po OH v Tokiu a ZOH v Pekingu sa parížske hry uskutočnili bez protipandemických obmedzení a tak sa športovci mohli medzi sebou stretávať a takmer na všetkých športoviskách im fandili plné tribúny. Paňková si odniesla zážitok aj zo zákulisia, keď stretla jednu z najväčších hviezd parížskych hier: "Mala som tú česť stretnúť Simone Bilesovú, išla z kávičky a ja som ju na chvíľku zastavila. Ani som si nevypýtala fotku, ale rešpektujem ju a poďakovala som je za to, že dáva dôraz na mentálne zdravie v športe. Postretávala som aj ďalších, ´pokecala´ som s Čechmi a ľuďmi, čo robia iné športy, takže to bolo naozaj zaujímavé." Dvadsaťsedemročná americká gymnastka pred troma rokmi v Tokiu pre psychické problémy nedokončila finále viacboja družstiev, následne sa nepredstavila ani medzi jednotlivkyňami a dala si od športu dvojročnú pauzu. V Paríži však opäť vystúpila na vrchol a získala tri zlaté a jednu striebornú medailu.



Na cenný kov siahala aj Paňková, ktorá sa v Paríži predstavila v dvoch disciplínach. Svoje vystúpenie v slalome hodnotila pozitívne, v následnom kajak krose neprešla cez opravné jazdy? "Slalom je moja chuťovka a ten kros... Medzi mojim rovesníkmi sa tam viem prebiť, ale v krose rozhoduje aj výška a váha. Predsa len je to kontaktný šport a ja som stále nenašla spôsob, ako by som v ňom mohla presadiť môj menší vzrast a rýchlosť. V slalome som do toho dala všetko, na olympiáde som bola najsilnejšia, aká som kedy bola, v najlepšej kondícii a najlepšie mentálne nastavená, ako som kedy bola. Ale viem, že to nebolo dostatočné, tak určite po pauze idem drieť ešte viac."



Pauzu jej vyplní škola, keďže ju čakajú odložené maturity: "Povedala som si, že keď som zvládla MS a následne som zvládla písomnú maturitu, tak keď som zvládla OH, zvládnem aj ústnu, aspoň dúfam."