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Paňková, Stanovská a Luknárová nepostúpili do finále C1 v Prahe

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Na archívnej snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťjedenročná Košičanka Paňková nenadviazala na piatkové pódium v K1 a postup do ďalšieho finále jej ušiel o 1,85 sekundy.

Autor TASR
Praha 6. júna (TASR) - Slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová nepostúpili do finále C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Dvadsaťjedenročná Košičanka Paňková nenadviazala na piatkové pódium v K1 a postup do ďalšieho finále jej ušiel o 1,85 sekundy. V kvalifikácii obsadila 14. miesto.

Stanovskej sa nepodarilo napodobniť včerajší postup do finále, keď na víťaznú Češku Martinu Satkovú stratila 15,80 sekundy a skončila na 19. priečke. O pozíciu za ňou skončila tretia zo Sloveniek Luknárová (+16,03 s). Finále bolo na programe v rovnaký deň od 14.30 hod.
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