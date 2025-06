Paňková víťazkou finále C1 v Prahe: „Som šťastná“

C1 ženy - finále:



1. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) 103,29 s (0), 2. Eva Alina Hočevarová (Slov.) +0,63 (0), 3. Andrea Herzogová (Nem.) +1,62 (2), 4. Gabriela Satková (ČR) +2,43 (0), 5. Angele Hugová (Fr.) +3,18 (0), 6. Miren Lazkanová (Šp.) +4,15 (2), ..., 10. Soňa STANOVSKÁ (SR) +9,30 (0)



Praha 28. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková zvíťazila časom 103,29 sekundy vo finále disciplíny C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe.Pre 20-ročnú Slovenku to bol premiérový triumf v rámci Svetového pohára. Pre Slovensko je to druhý triumf na podujatí SP v Prahe, v piatok zvíťazil Jakub Grigar v krátkom slalome v disciplíne K1. Soňa Stanovská skončila v sobotnom finále na desiatej pozícii (112,59 s).Paňková vyrazila zo Sloveniek na finálovú trať ako prvá a od úvodu išla v dobrom tempe, navyše bez dotykov na bránkach. Na každom medzičase mala navrch oproti Nemky Herzogovej a časom 103,29 sekundy sa po finiši usadila na priebežnom prvom mieste, na ktorom napokon zotrvala až do samotného konca. „“ uviedla víťazka pretekov v televíznom rozhovore.Paňková môže rozšíriť slovenskú zbierku úspechov v Prahe, keďže poobede ju čaká kvalifikácia a prípadné finále v K1. „“ prezradila Paňková v rozhovore pre JOJ Šport.Stanovskej nevyšla finálová jazda podľa predstáv, už v úvodnej časti trate stratila rytmus a postupne sa navyšovala jej časová strata na reprezentačnú kolegyňu. Do cieľa prišla s takmer 10-sekundovým mankom a na priebežnej šiestej pozícii. Vo finále chýbala zo Sloveniek len Emanuela Luknárová, ktorá sa v kvalifikácii umiestnila na 15. pozícii.