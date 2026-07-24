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Paňková vo finále K1 končila na 6. mieste, zlato pre J. Foxovú
Foxová triumfovala časom 92,06, čím zlepšila najrýchlejší semifinálový výkon o viac ako štyri sekundy.
Autor TASR,aktualizované
Oklahoma City 23. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo štvrtkovom finále K1 na MS v americkom Oklahoma City 6. miesto. V silnej konkurencii predviedla čistú jazdu a časom 96,30 sekundy dokonca zlepšila ten najlepší zo semifinále, no na zlatú Jessicu Foxovú z Austrálie napokon stratila 4,24 s.
Paňková neriskovala na problémovej 4. bránke a zvládla aj protiprúdnu 11-ku. Sekundy stratila najmä v treťom sektore, kde sa lepšie darilo jej súperkám a aj napriek čistej jazde jej to v kvalitne obsadenom finále nestačilo na ďalší zlatý kov. Predtým bola súčasťou úspešných hliadok 3xC1 (zlato) a K1 (bronz). Paňková nechala za sebou napríklad aj majsterku sveta z minulého roka Poľku Klaudiu Zwoliňsku.
„So svojou jazdou vo finále som veľmi spokojná. Predviedla som na moje pomery maximálny výkon a aj preto som bola v cieli vysmiata. Samozrejme, vždy sa dá ísť rýchlejšie, najmä prejazd medzi štvrtou a piatou bránkou mi nevyšiel podľa našich predstáv, ale pre mňa sú to v tejto kategórii stále cenné skúsenosti. Na najlepšie ešte nemám, veď Jessica Foxová mi dala vyše štyri sekundy, takže sa mám stále čo učiť,“ uviedla pre canoe.sk Paňková, ktorú čaká v piatok ešte jej silnejšia disciplína C1. „Treba zdôrazniť, že trať je v porovnaní s kvalifikáciou oveľa náročnejšia. Niektoré bránky sú postavené v ťažkých kombináciách, navyše prúd vody je v kanáli veľmi silný a neraz aj nevyspytateľný. V každom prípade je pre mňa výhoda, že už viem, kde si mám dať na čo pozor. Takých pretekárok nás však bude viac, takže určite nebude jednoduché sa znovu prebojovať do finále. V každom prípade však znovu spravím pre to všetko a ak sa dostanem do finálovej dvanástky, tak sa opäť budem snažiť ísť na hranici maximálneho rizika,“ dodala.
Foxová triumfovala časom 92,06, čím zlepšila najrýchlejší semifinálový výkon o viac ako štyri sekundy. Úradujúca olympijská šampiónka z K1 a aj C1 tak opäť vylepšila svoju bohatú medailovú zbierku. Austrálčanka musela minulý rok absolvovať operáciu po náleze v ľavej obličke a vynechala preto domáci svetový šampionát. „Určite je na mne vidieť, ako veľa pre mňa toto víťazstvo znamená. Ďakujem každému, kto mi pomáhal počas mojej rehabilitácie. Chcela som sa čo najskôr vrátiť. Táto sezóna je možno aj preto o niečom inom, no o to viac si vážim každý triumf,“ povedala Foxová v prvom televíznom rozhovore po úspešnom finále. Striebro si vybojovala domáca Evy Leibfarthová (+1,31), ktorá po pretekoch označila víťazku a aj bronzovú Britku Kimberley Woodsovú (+2,85) za svoje veľké vzory.
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
K1 ženy - finále:
1. Jessica Foxová (Aus.) 92,06 s (0), 2. Evy Leibfarthová (USA) +1,31 (0), 3. Kimberley Woodsová (V. Brit.) +2,85 (2), 4. Alena Marxová (Švaj.) +3,61 (0), 5. Ricarda Funková (Nem.) +3,63 (0), 6. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +4,24 (0)
Paňková neriskovala na problémovej 4. bránke a zvládla aj protiprúdnu 11-ku. Sekundy stratila najmä v treťom sektore, kde sa lepšie darilo jej súperkám a aj napriek čistej jazde jej to v kvalitne obsadenom finále nestačilo na ďalší zlatý kov. Predtým bola súčasťou úspešných hliadok 3xC1 (zlato) a K1 (bronz). Paňková nechala za sebou napríklad aj majsterku sveta z minulého roka Poľku Klaudiu Zwoliňsku.
„So svojou jazdou vo finále som veľmi spokojná. Predviedla som na moje pomery maximálny výkon a aj preto som bola v cieli vysmiata. Samozrejme, vždy sa dá ísť rýchlejšie, najmä prejazd medzi štvrtou a piatou bránkou mi nevyšiel podľa našich predstáv, ale pre mňa sú to v tejto kategórii stále cenné skúsenosti. Na najlepšie ešte nemám, veď Jessica Foxová mi dala vyše štyri sekundy, takže sa mám stále čo učiť,“ uviedla pre canoe.sk Paňková, ktorú čaká v piatok ešte jej silnejšia disciplína C1. „Treba zdôrazniť, že trať je v porovnaní s kvalifikáciou oveľa náročnejšia. Niektoré bránky sú postavené v ťažkých kombináciách, navyše prúd vody je v kanáli veľmi silný a neraz aj nevyspytateľný. V každom prípade je pre mňa výhoda, že už viem, kde si mám dať na čo pozor. Takých pretekárok nás však bude viac, takže určite nebude jednoduché sa znovu prebojovať do finále. V každom prípade však znovu spravím pre to všetko a ak sa dostanem do finálovej dvanástky, tak sa opäť budem snažiť ísť na hranici maximálneho rizika,“ dodala.
Foxová triumfovala časom 92,06, čím zlepšila najrýchlejší semifinálový výkon o viac ako štyri sekundy. Úradujúca olympijská šampiónka z K1 a aj C1 tak opäť vylepšila svoju bohatú medailovú zbierku. Austrálčanka musela minulý rok absolvovať operáciu po náleze v ľavej obličke a vynechala preto domáci svetový šampionát. „Určite je na mne vidieť, ako veľa pre mňa toto víťazstvo znamená. Ďakujem každému, kto mi pomáhal počas mojej rehabilitácie. Chcela som sa čo najskôr vrátiť. Táto sezóna je možno aj preto o niečom inom, no o to viac si vážim každý triumf,“ povedala Foxová v prvom televíznom rozhovore po úspešnom finále. Striebro si vybojovala domáca Evy Leibfarthová (+1,31), ktorá po pretekoch označila víťazku a aj bronzovú Britku Kimberley Woodsovú (+2,85) za svoje veľké vzory.
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
K1 ženy - finále:
1. Jessica Foxová (Aus.) 92,06 s (0), 2. Evy Leibfarthová (USA) +1,31 (0), 3. Kimberley Woodsová (V. Brit.) +2,85 (2), 4. Alena Marxová (Švaj.) +3,61 (0), 5. Ricarda Funková (Nem.) +3,63 (0), 6. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +4,24 (0)