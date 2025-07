Panthers vyvesia majstrovskú vlajku 7. októbra pred duelom s Chicagom

New York 14. júla (TASR) - Nová sezóna v zámorskej hokejovej NHL odštartuje 7. októbra duelom medzi úradujúcim šampiónom Floridou Panthers a Chicagom Blackhawks. „Panteri“ pred ním slávnostne vyvesia pred domácimi fanúšikmi majstrovskú vlajku.



Panthers vybojovali Stanleyho pohár druhýkrát za sebou. Trikrát v sérii získali trofej naposledy hráči New Yorku Islanders (1980-1983). Vedenie NHL zatiaľ oznámilo program úvodného dňa základnej časti, v ktorom sa uskutočnia tri zápasy. Okrem obhajcov titulu a Chicaga sa 7. októbra predstavia aj New York Rangers proti Pittsburghu Penguins a Colorado Avalanche si zmeria sily s Los Angeles Kings. Kompletný program základnej časti zverejní profiliga v stredu.



V nadchádzajúcom ročníku bude aj olympijská prestávka, hráči z NHL budú prvýkrát od roku 2014 štartovať na ZOH. Nasledujúca profiligová sezóna bude zároveň poslednou, v ktorej čaká tímy v základnej časti 82 duelov. Od ročníka 2026/2027 odohrajú v dlhodobej časti sezóny o dva zápasy viac, pripomenula agentúra AP.