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Paoliniová ide do 3. kola dvojhry na US Open, postúpila aj Šnajderová

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Talianska tenistka Jasmine Paoliniová oslavuje po bodovom zisku v zápase proti svojej krajanke Lucrezii Stefaniniovej v 2.kole dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku 2. septembra 2026. Foto: TASR/AP

V 2. kole uspela aj pätnástka „pavúka“ Diana Šnajderová, ruská hráčka zdolala Češku Karolínu Plíškovú 6:1, 7:6 (4).

Autor TASR
,aktualizované 
New York 2. septembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová suverénne postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Svetová trojka si v 2. kole poradila s krajankou Sofiou Keninovou za 56 minút 6:3, 6:1. Jej ďalšou súperkou bude 31. nasadená Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá zvíťazila nad Mananchayou Sawangkaewovou z Thajska 6:4, 6:1.

Pegulová dominovala na podaní, pri vlastnom servise stratila len sedem loptičiek. V celom stretnutí ani raz nečelila brejkbalu. „Snažila som sa zostať koncentrovaná a robiť to, čo som potrebovala. Darilo sa mi na druhom servise. Som skutočne nadšená, že to, čo trénujem, sa mi v samotných zápasoch vypláca,“ povedala v prvom rozhovore na kurte finalistka US Open spred dvoch rokov.

Do 3. kola sa prebojovala aj Talianka Jasmine Paoliniová, nasadená devätnástka zvíťazila nad krajankou Lucreziou Stefaniniovou takisto v dvoch setoch 6:4, 6:1. Najbližšie narazí na Soranu Cirsteovú z Rumunska, ktorá prešla cez Francúzku Diane Parryovú po výsledku 6:2, 7:5.

V 2. kole uspela aj pätnástka „pavúka“ Diana Šnajderová, ruská hráčka zdolala Češku Karolínu Plíškovú 6:1, 7:6 (4). V ďalšom kole ju čaká domáca Američanka Taylor Townsendová, ktorá deklasovala Austrálčanku Taylah Prestonovú 6:1, 6:1.

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Sorana Cirsteová (Rum.-16) - Diane Parryová (Fr.) 6:2, 7:5, Jessica Pegulová (USA-3) - Sofia Keninová (USA) 6:3, 6:1, Taylor Townsendová (USA) - Taylah Prestonová (Austr.) 6:1, 6:1, Jasmine Paoliniová (Tal.-19) - Lucrezia Stefaniniová (Tal.) 6:4, 6:1, Leylah Fernandezová (Kan.-31) - Mananchaya Sawangkaewová (Thaj.) 6:4, 6:1, Diana Šnajderová (Rus.-15) - Karolína Plíšková (ČR) 6:1, 7:6 (4)

1. kolo:

Paula Badosová (Šp.) - Daria Kasatkinová (Austr.) 6:1, 6:4

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