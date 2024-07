Paoliniová je prvou finalistkou ženskej dvojhry vo Wimbledone

ženy - dvojhra - semifinále:



Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Donna Vekičová (Chor.) 2:6, 6:4, 7:6 (10:8)

Wimbledon 11. júla (TASR) - Talianska tenistka Jasmine Paoliniová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zdolala ako siedma nasadená Donnu Vekičovú z Chorvátska po takmer trojhodinovom trojsetovom boji 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). V dueli o titul nastúpi v sobotu proti víťazke súboja medzi Češkou Barborou Krejčíkovou a Kazaškou Jelenou Rybakinovou. Paoliniová je prvou Taliankou, ktorá sa dostala do finále na dvoch rôznych grandslamoch.Úvodný gem poznačila nervozita, trval osem minút, ale Paoliniová ustrážila svoje podanie. Talianka nemala istotu na servise a často ťažila z chýb súperky, Vekičová však za stavu 2:2 využila druhý brejk v zápase a výhodu vzápätí potvrdila. Chorvátka dobre returnovala, presadzovala sa vo výmenách od základnej čiary a priamym bodom zo servisu získala prvý set.V druhom dejstve Paoliniová spresnila svoju hru a dostala sa k prvému brejkbalu, Vekičová ho však servisom rázne odmietla. V desiatom geme Talianka už svoju šancu využila, zobrala súperke prvýkrát v stretnutí podanie a vynútila si rozhodujúci tretí set. Do neho lepšia vstúpila Chorvátka a hneď v prvom geme brejkla Paoliniovú. Siedma nasadená hráčka kontrovala rebrejkom v šiestej hre. Potom si obe hráčky neobhájili svoje podanie a stav bol opäť vyrovnaný 4:4. Drámu rozhodol až záverečný supertajbrejk. Talianka premenila pri Vekičovej servise tretí mečbal. Vzájomnú bilanciu s Chorvátkou tak upravila na 3:1. Duel trval presne 2 hodiny a 51 minút, čím sa stal najdlhším semifinálovým zápasom medzi ženami.Paoliniová si v sobotu na wimbledonskom centri zahrá druhé grandslamové finále. Pred mesiacom prehrala v zápase o cennú trofej na Roland Garros so svetovou jednotkou Poľkou Igou Swiatekovou.uviedla Talianka v prvom pozápasovom interview. Paoliniová sa dostala v rovnakej sezóne do boja o titul na Roland Garros i Wimbledone. Naposledy to dokázala v roku 2016 Američanka Serena Williamsová.Vekičová napriek semifinálovej prehre dosiahla najlepší grandslamový výsledok v kariére. Len ako tretia Chorvátka sa dostala medzi najlepšiu štvorku na podujatí veľkej štvorky. Doposiaľ poslednou bola Mirjana Lučičová, ktorá postúpila v roku 2017 do finále Australian Open. Vekičová zároveň vyrovnala maximum Lučičovej na tráve All England Clubu - semifinále hrala v roku 1999.