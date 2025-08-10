< sekcia Šport
Paoliniová postúpila do 3. kola turnaja WTA v Cincinnati
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Maria Sakkariová (Gr.) 7:6 (2), 7:6 (5).
Autor TASR
Cincinnati 10. augusta (TASR) - Talianska tenistka Jasmine Paoliniová postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. V 2. kole v pozícii nasadenej sedmičky zdolala Grékyňu Mariu Sakkariovú 7:6 (2), 7:6 (5).
dvojhra - 2. kolo:
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Maria Sakkariová (Gr.) 7:6 (2), 7:6 (5), Veronika Kudermetovová (Rus.) - Belinda Benčičová (Švajč.- 17) 6:4, 7:6 (0); Ashlyn Kruegerová (USA-26) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:4, 0:6, 6:3, Dajana Jastremská (Ukr.-32) - Viktorija Tomowová (Bul.) 6:4, 2:6, 6:2
dvojhra - 2. kolo:
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Maria Sakkariová (Gr.) 7:6 (2), 7:6 (5), Veronika Kudermetovová (Rus.) - Belinda Benčičová (Švajč.- 17) 6:4, 7:6 (0); Ashlyn Kruegerová (USA-26) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:4, 0:6, 6:3, Dajana Jastremská (Ukr.-32) - Viktorija Tomowová (Bul.) 6:4, 2:6, 6:2