Paoliniová postúpila do 3. kola turnaja WTA v Cincinnati

Na snímke talianska tenistka Jasmine Paoliniová. Foto: TASR/AP

Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Maria Sakkariová (Gr.) 7:6 (2), 7:6 (5).

Autor TASR
Cincinnati 10. augusta (TASR) - Talianska tenistka Jasmine Paoliniová postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. V 2. kole v pozícii nasadenej sedmičky zdolala Grékyňu Mariu Sakkariovú 7:6 (2), 7:6 (5).



dvojhra - 2. kolo:

Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Maria Sakkariová (Gr.) 7:6 (2), 7:6 (5), Veronika Kudermetovová (Rus.) - Belinda Benčičová (Švajč.- 17) 6:4, 7:6 (0); Ashlyn Kruegerová (USA-26) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:4, 0:6, 6:3, Dajana Jastremská (Ukr.-32) - Viktorija Tomowová (Bul.) 6:4, 2:6, 6:2
