Paoliniová vyradila Rybakinovú, premiérovo postúpila do semifinále

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Jasmine Paoliniová (Tal.-12) - Jelena Rybakinová (Kaz.-4) 6:2, 4:6, 6:4

Paríž 5. júna (TASR) - Talianska tenistka Jasmine Paoliniová postúpila premiérovo do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená dvanástka vyradila vo štvrťfinále turnajovú štvorku Kazašku Jelenu Rybakinovú po trojsetovom boji 6:2, 4:6, 6:4. V boji o finále narazí na víťazku duelu medzi Ruskou Mirrou Andrejevovou a druhou nasadenou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou.Paoliniová vstúpila do zápasu s Rybakinovou aktívne, v prvom sete dvakrát brejkla súperku a vyhrala ho jasne 6:2. Kazaške sa nedarilo, síce sa blysla piatimi esami a mala lepšiu úspešnosť prvého podania, no robila veľmi veľa nevynútených chýb. Druhý set mal vyrovnanejší priebeh. Koncovku zvládla lepšie Rybakinová, za stavu 5:4 v desiatom geme tretíkrát vzala súperke podanie a uchmatla set pre seba. Ten rozhodujúci priniesol veľkú drámu, napínavý bol najmä maratónsky štvrtý gem, v ktorom Rybakinová vyrovnala na 2:2. V deviatom predviedla kľúčový brejk Paoliniová, ktorý následne potvrdila, keď premenila hneď svoj prvý mečbal.Dvadsaťosemročná Paoliniová hrala prvýkrát v kariére vo štvrťfinále na podujatí veľkej štvorky, postupom si ešte zlepšila svoje maximum. Do svojej zbierky pridala skalp wimbledonskej šampiónky z roku 2022.povedala podľa AFP Paoliniová, ktorá až do tejto sezóny nikdy neprenikla na grandslamovom podujatí ďalej ako do 2. kola. Keďže do najlepšej štvorky postúpil aj jej krajan Jannik Sinner, prvýkrát v histórii sa stalo, že v semifinále rovnakého grandslamového turnaja sa predstavia muž i žena z Talianska.