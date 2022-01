Pape Gueye dostal za prestup do Marseille štvormesačný dištanc

Zürich 15. janára (TASR) - Senegalský futbalista Pape Gueye dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie štvormesačný zákaz štartu vo všetkých súťažiach.



FIFA tak rozhodla v dôsledku jeho kontroverzného prestupu do Olympique Marseille v roku 2020. Klub dostal ročný zákaz prestupov hráčov a pokutu viac ako dva milióny eur.



Podľa informácií AFP sa Marseille voči rozhodnutiu odvolá. Dvadsaťdvaročný hráč je momentálne na Africkom pohári národov, kde reprezentuje Senegal. Za tím hral utorkovom zápase B-skupiny proti Zimbabwe (1:0), no do piatkového stretnutia s Guineou (0:0) nenastúpil práve pre kauzu na klubovej úrovni.



V lete 2020 sa mal Gueye stať voľným hráčom a v apríli toho roku podpísal predbežnú zmluvu s anglickým Watfordom. Neskôr sa však rozhodol prijať ponuku práve od Marseille. Za tím odvtedy odohral 61 zápasov vo všetkých súťažiach.