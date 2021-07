Papuánska vzpieračka Touaová po dvoch desaťročiach opäť do análov

Tokio 24. júla (TASR) - Vlajkonosička výpravy Papuy-Novej Guiney sa v sobotu stala prvou vzpieračkou v histórii, ktorá sa predstavila na piatich olympijských hrách. Tridsaťsedemročná Loa Diková Touaová, matka dvoch detí, tak nadviazala na svoj prelomový zápis zo Sydney 2000, keď ako prvá žena vôbec zdvihla nad hlavu činku v olympijskej súťaži. Práve v austrálskej metropole vtedy zaradili ženské vzpieranie premiérovo do programu hier.



"Je to skvelý pocit. Snom pre mňa bolo ísť na jednu olympiádu, možno potom na ďalšiu. Nikdy by mi však nenapadlo, že ich absolvujem päť," povedala Touaová pre agentúru AFP po absolvovaní svojich pokusov v B-skupine kategórie do 49 kg. Súhrnným výkonom 167 kg v nej obsadila štvrtú priečku a čakala na celkové umiestnenie po pokusoch súperiek v A-skupine.



Maximom papuánskej reprezentantky na OH je šieste miesto z OH v Aténach v roku 2004, o štyri roky neskôr v Pekingu skončila siedma. Štartovala aj v roku 2012 v Londýne, Rio pred piatimi rokmi vynechala z rodinných dôvodov. Je dvanásťnásobná kontinentálna šampiónka. V roku 2013 bola pritom na pokraji smrti, keď jej diagnostikovali tuberkulózu, no veľké ťažkosti prekonala a triumfálne sa vrátila prvenstvom na Hrách Commonwealthu v Glasgowe už o rok neskôr. Zatiaľ nevylúčila, že pocestuje aj na ďalšiu olympiádu 2024 v Paríži.