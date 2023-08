Paquetu z West Hamu vyšetrujú pre podozrenie zo stávkovania

Londýn 19. augusta (TASR) - Anglická futbalová asociácia (FA) vyšetruje Lucasa Paquetu z Brazílie pre podozrenie zo stávkovania. Dvadsaťpäťročný stredopoliar West Hamu United z tohto dôvodu nedostal pozvánku do národného tímu na úvodné dva zápasy kvalifikácie MS 2026.



"Paquetu som pôvodne zaradil do nominácie. Je to hráč, ktorého mám veľmi rád. Je však čas, aby si tieto problémy vyriešil. Preto sa nepredstaví proti Bolívii a ani Peru," uviedol dočasný kouč brazílskej reprezentácie Fernando Diniz pre bbc.com.



Vyšetrovanie, do ktorého je údajne zapojená aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa sústreďuje na stávky uzavreté v Brazílii a na žlté karty udelené Paquetovi. Podľa britských médií Paquetu tieto správy šokovali, Brazílčan podľa vlastných slov žiadne stávky neuzatváral.



FA v máji suspendovala na osem mesiacov útočníka Ivana Toneyho z Brentfordu pre 232 porušení pravidiel o stávkovaní.