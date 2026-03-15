Paraalpské lyžovanie: Kubačka je po 1. kole slalomu 11.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. marca (TASR) - Slovenský paralyžiar Marek Kubačka obsadil v 1. kole slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo 11. miesto v kategórii zrakovo znevýhodnených. S navádzačkou Máriou Zaťovičovou dosiahli čas 55,69 sekundy a za najrýchlejším Poliakom Michalom Golasom zaostávali o 10,18 s.
Druhý zo Slovákov Miroslav Haraus a jeho navádzač Maroš Hudík preteky nedokončili. Tridsaťdeväťročnému Harausovi sa na prebiehajúcich hrách nedarí, neumiestnil sa už vo štvrtých z piatich pretekov. Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.
