Nedela 15. marec 2026Meniny má Svetlana
Paraalpské lyžovanie: Kubačka je po 1. kole slalomu 11.

Na snímke slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Marek Kubačka. Foto: TASR - SPV/Roman Benický

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. marca (TASR) - Slovenský paralyžiar Marek Kubačka obsadil v 1. kole slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo 11. miesto v kategórii zrakovo znevýhodnených. S navádzačkou Máriou Zaťovičovou dosiahli čas 55,69 sekundy a za najrýchlejším Poliakom Michalom Golasom zaostávali o 10,18 s.

Druhý zo Slovákov Miroslav Haraus a jeho navádzač Maroš Hudík preteky nedokončili. Tridsaťdeväťročnému Harausovi sa na prebiehajúcich hrách nedarí, neumiestnil sa už vo štvrtých z piatich pretekov. Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.
