Paraatlét z Malajzie prišiel o zlatú medailu, lebo meškal

Tokio 1. septembra (TASR) - Paraatlét z Malajzie Muhammad Ziyad Zolkefli prišiel o zlatú medailu z paralympijských hier v Tokiu z vrhu guľou, pretože prišiel neskoro do zvolávateľne. Organizátori mu umožnili štartovať a príčinu jeho meškania preskúmali dodatočne, nenašli však prípustný dôvod a zo súťaže ho vylúčili.



Atlét sa ospravedlnil s tým, že hlásenia boli v jazyku, ktorému nerozumel a to správne prepočul. Titul paralympijského šampióna pripadol Ukrajincovi Maksymovi Kovalovi. Ten sa ihneď stal terčom útokov na sociálnych sieťach zo strany malajzijských fanúšikov.



"Je nám to ľúto, ale pravidlá sú pravidlá. Rozhodnutie padlo. Ukrajinec nemôže za to, že Malajzijčan meškal," povedal podľa agentúry AP hovorca Medzinárodného paralympijského výboru Craig Spence.