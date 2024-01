Paraatléta Pistoriusa podmienečne prepustili na slobodu

Pretória 5. januára (TASR) - Bývalého juhoafrického paraatléta Oscara Pistoriusa podmienečne prepustili z väzenia. Paralympijský šampión sa dostal na slobodu po takmer 11 rokoch po vražde svojej priateľky Reevy Steenkampovej.



Pistorius ju zastrelil na Valentína v roku 2013 cez dvere kúpeľne. Neskôr tvrdil, že si ju pomýlil s vlamačom. Juhoafrický súd ho v roku 2016 odsúdil na 13 rokov väzenia. Páchatelia závažných násilných činov v Juhoafrickej republike majú nárok na podmienečné prepustenie po odpykaní aspoň polovice trestu.



Televízne štáby, fotoreportéri a redaktori sa pred šiestou hodinou ráno zišli pred bránami nápravného centra v Atteridgeville v juhoafrickom hlavnom meste Pretória a čakali, kedy zahliadnu svetoznámeho bežca, ktorý musel podstúpiť amputáciu oboch nôh. Predstavitelia väznice však uviedli, že čas piatkového prepustenia Pistoriusa vopred neoznámia, čo naznačuje, že sa ho budú snažiť držať čo naďalej od médií.



Tridsaťsedemročný atlét požiadal o podmienečné prepustenie v novembri po druhý raz, prvú žiadosť mu zamietli. Matka Steenkampovej June Steenkampová vo vyhlásení uviedla, že rešpektuje toto rozhodnutie ako súčasť juhoafrického práva. "Existuje spravodlivosť pre Reevu? Odsedel si Oscar dosť času? Spravodlivosť nemôže byť nikdy naplnená, ak sa váš milovaný už nevráti. Žiadny čas nám nevráti Reevu späť. My sme tí, ktorí si odpykávame doživotný trest."



Atlét by mal po prepustení dodržiavať prísne podmienky, až pokiaľ v decembri 2029 nevyprší zvyšok jeho trestu. Niektoré z podmienok podmienečného prepustenia zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa toho, kedy môže opustiť svoj dom, zákaz konzumácie alkoholu a musí sa zúčastniť programov na zvládanie hnevu a násilia páchaného na ženách. Bude musieť vykonávať aj verejnoprospešné práce. Do konca trestu má zákaz vyjadrovať sa pre médiá. Ak poruší niektorú z podmienok podmienečného prepustenia, môžu ho poslať späť do väzenia.