Parabežecké lyžovanie: Lajtman nepostúpil do semifinále šprintu
V utorkovej kvalifikácii obsadil spoločne s navádzačom Markom Havranom poslednú 16. priečku s časom 3:51,71 min.
Autor TASR
Tesero 10. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v parabežeckom lyžovaní Alex Lajtman nepostúpil do semifinále šprintu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V utorkovej kvalifikácii obsadil spoločne s navádzačom Markom Havranom poslednú 16. priečku s časom 3:51,71 min. Na najrýchlejšieho Jü Šuanga z Číny stratil 1:28,34, posledný postupujúci Fín Inkki Inola dosiahol čas 2:36,87.