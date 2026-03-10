Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Parabežecké lyžovanie: Lajtman nepostúpil do semifinále šprintu

Na snímke Alex Lajtman (vpravo) a navádzač Marko Havran. Foto: TASR - SPV/Roman Benický

V utorkovej kvalifikácii obsadil spoločne s navádzačom Markom Havranom poslednú 16. priečku s časom 3:51,71 min.

Tesero 10. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v parabežeckom lyžovaní Alex Lajtman nepostúpil do semifinále šprintu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V utorkovej kvalifikácii obsadil spoločne s navádzačom Markom Havranom poslednú 16. priečku s časom 3:51,71 min. Na najrýchlejšieho Jü Šuanga z Číny stratil 1:28,34, posledný postupujúci Fín Inkki Inola dosiahol čas 2:36,87.
