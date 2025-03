Paracurleri Ďuriš s Kunkelovou bez účasti na ZPH v miešaných pároch

Peking 17. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku Radoslav Ďuriš a Monika Kunkelová postúpili do štvrťfinále MS 2025 v zmiešaných pároch, ale po prehre s Kórejcami 5:8 skončili svoje pôsobenie na šampionáte. Nepodarilo sa im tak vybojovať miestenku na ZPH 2026 do Milána.



Slováci sa nakoniec dostali do ďalšej fázy ako jeden z dvoch najlepších tímov na tretích miestach v základných skupinách, no opäť narazili na silných Kórejcov, ktorým podľahli v úvodnom dueli v extra ende. Tentokrát ešte viedli po šiestom ende 5:4, no súper z Ázie dokázal v posledných dvoch endoch získať štyri body a postúpil do bojov o medaily.



Slovensko skončilo v kvalifikačnej tabuľke o postup na ZPH 2026 pod čiarou na 9. priečke. Postúpilo osem najlepších tímov. "Začali sme dobre a bol to výborný zápas. Rozhodovalo sa na pár kameňoch a bolo to veľmi tesné. Kórejci zahrali v tomto zápase najlepšie na turnaji, potom už ďalšie zápasy tak nehrali. Prehra nás škrie a bohužiaľ, nepostúpili sme. Prišli sme tam vlastne o jeden paralympijský bod, vďaka ktorému sme mohli získať miestenku na ZPH 2026. Mrzí ma to hlavne z toho dôvodu, že mohli ísť aj ďalší slovenskí hráči reprezentovať na paralympiádu. Tímy v súťaži boli inak vyrovnané, nedalo sa povedať, ktorý bol horší alebo lepší," povedal Ďuriš pre oficiálny web Slovenského paralympijského výboru (SPV).



Na ZPH Miláno/Cortina 2026 bude mať Slovensko zastúpenie iba v súťaži miešaných tímov. Už štvrtýkrát za sebou, pričom na uplynulých ZPH 2022 v Pekingu skončilo na 4. mieste. Súťaž miešaných párov sa v Miláne predstaví ako paralympijská novinka.