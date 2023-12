Paradeiser zdolal Buchingera v titulovom zápase na turnaji Oktagon 50

Oktagon 50, výsledky:



titulový zápas do 66 kg:



Losene Keita (Belg.) - Niko Samsonidse (Nem.) /Keita na TKO v 2. kole/



titulový zápas do 70 kg:



Ronald Paradeiser (SR) - Ivan Buchinger (SR) /Paradeiser na TKO po 3. kole/



do 66 kg:



Samuel Bark (Švéd.) - Vladimír Lengál (ČR) /Bark na body/



do 84 kg:



Matěj Peňáz (ČR) - Ole Magnor (Nór.) /Peňáz na TKO v 1. kole/



do 70 kg:



Stefano Catacoli (V. Brit.) - Jan Široký (ČR) /Catacoli na body/



do 93 kg:



Rafael Xavier (Braz.) - Dan Vinni (V. Brit.) /Xavier na TKO v 2. kole/



do 70 kg:



Ebrahim Hosseinpour (Irán) - Matěj Kuzník (ČR) /Hosseinpour na body/



do 77 kg:



Maté Kertész (Maď.) - Ammari Diedrick (V. Brit.) /Kertész na body/



do 89 kg:



Ondřej Raška (ČR) - Michal Kotalík (ČR) /Raška na TKO v 2. kole/



do 66 kg:



Marco Novák (SR) - Michal Konrád (ČR) /Novák na TKO v 2. kole/









Ostrava 10. decembra (TASR) - Slovenský bojovník Ronald Paradeiser sa stal novým šampiónom ľahkej váhy (do 70 kg) v organizácii Oktagon MMA. V titulovom zápase na turnaji Oktagon 50 v Ostrave zdolal krajana Ivana Buchingera na TKO po 3. kole po tom, čo súperov roh ukončil duel pre početné zranenia. Pre 26-ročného Paradeisera to bolo piate víťazstvo po sebe, po ktorom má profesionálnu bilanciu 17 víťazstiev a 8 prehier.uviedol Paradeiser. Turnaj v Ostrave priniesol aj titulový zápas do 66 kg. V ňom triumfoval Belgičan Losene Keita, ktorý zdolal Nemca Nika Samsonidseho po technickom KO v 2. kole. Zo slovenských bojovníkov sa na jubilejnom turnaji organizácie Oktagon MMA predstavil aj Marco Novák, ktorý v zápase do 66 kg zvíťazil nad Čechom Michalom Konrádom po TKO v 2. kole. Nasledujúci turnaj Oktagon 51 je na programe 29. decembra v Prahe.