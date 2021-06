Paraguaj a Uruguaj si zabezpečili postup z A-skupiny na Copa America

Copa America - A-skupina:



Brasilia



Čile - Paraguaj 0:2 (0:1)

Góly: 33. Samudio, 58. Almiron (z 11 m)



Cuiaba



Bolívia - Uruguaj 0:2 (0:1)

Góly: 40. Lampe (vl.), 79. Cavani



tabuľka A-skupiny:



1. Argentína 3 2 1 0 3:1 7*

2. Paraguaj 3 2 0 1 5:2 6*

3. Čile 4 1 2 1 3:4 5*

4. Uruguaj 3 1 1 1 3:2 4*

-----------------------------------

5. Bolívia 3 0 0 3 1:6 0



* - postup do štvrťfinále

Rio de Janeiro 25. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaja a Paraguaja skompletizovali kvarteto postupujúcich z A-skupiny Copa America v Brazílii. Už pred záverečnými zápasmi v skupine je jasné, že do štvrťfinále sa neprebojuje posledná Bolívia.Uruguaj sa dočkal prvého víťazstva na tohtoročnom juhoamerickom šampionáte, keď zdolal v Arene Pantanal v Cuiabe Bolíviu 2:0. Favorit sa ujal vedenia v 40. minúte po vlastnom góle brankára Carlos Lampeho, triumf poistil v 79. minúte útočník Manchestru United Edinson Cavani. Bol to pre neho prvý gól v národnom drese od novembra 2020. Uruguaju patrí v tabuľke so štyrmi bodmi priebežná štvrtá priečka. "," citovala agentúra AP uruguajského stredopoliara Giorgiana de Arrascaetu.Na tretie miesto v tabuľke sa posunul Paraguaj, ktorý zvíťazil na Štadióne Maneho Garrinchu v Brasilii nad Čile 2:0. Prvý gól dal v 33. minúte hlavou Braian Samudio, v druhom polčase spečatil výsledok z pokutového kopu Miguel Almiron. Uruguaj sa na záver skupiny stretne v pondelok s Paraguajom v súboji, ktorý rozhodne o tom, ktorý tím skončí na štvrtom mieste a vo štvrťfinále vyzve obhajcu titulu Brazíliu. Ak sa v zápase zrodí remíza alebo víťazstvo Uruguaja, bude súperom hostiteľskej krajiny Čile. Ak vyhrá Paraguaj, narazí na "kanárikov" Uruguaj.