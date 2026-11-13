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Paraguaj zdolal v príprave Singapur 4:1

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Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP

V ďalších zápasoch zvíťazili Austrálčania nad Katarom 3:0 a Saudská Arábia zdolala Kórejskú republiku 3:2.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Futbalisti Paraguaja zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad Singapurom 4:1. Darilo sa najmä Gustavovi Caballerovi, autorovi dvoch gólov.

V ďalších zápasoch zvíťazili Austrálčania nad Katarom 3:0 a Saudská Arábia zdolala Kórejskú republiku 3:2. Spojené arabské emiráty si poradili s Hondurasom 3:1.



prípravné medzištátne zápasy

Singapur – Paraguaj 1:4 (1:2)

Góly: 30. Song Ui-Young - 7. a 53. Caballero, 45. Mauricio, 81. Enciso



Saudská Arábia – Kórejská republika 3:2 (1:0)

Góly: 45.+1 Al Sahafi, 57. Kanno, 59. Al Amri - 47. Oh Hyeon-Gyu



SAE – Honduras 3:1 (1:0)

Góly: 33. Al Hammadi, 48. Bruno, 87. Al Mansouri - 52. Toro



Katar – Austrália 0:3 (0:3)

Góly: 5. McGree, 32. Yengi, 40. Irankunda
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