Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. jún 2026Meniny má Norbert
< sekcia Šport

Paraguajčan Enciso sa zranil, vynechá duely s USA a Tureckom

.
Paraguajský futbalista Julio Enciso je odnášaný z ihriska po zranení, ku ktorému došlo počas medzinárodného priateľského futbalového zápasu proti Nikarague v Asuncióne v Paraguaji v piatok 5. júna 2026. Foto: TASR/AP

Enciso patrí k motorom ofenzívy Paraguaja, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte po 16-ročnej prestávke.

Autor TASR
Asuncion 6. júna (TASR) - Paraguajský futbalový reprezentant Julio Enciso utrpel v prípravnom dueli proti Nikarague (4:0) svalové zranenie. Stredopoliar Racingu Štrasburg vynechá úvodné dva zápasy juhoamerického tímu na MS proti USA a Turecku. V prípade priaznivého priebehu rekonvalescencie by však mohol byť k dispozícii na záverečný duel D-skupiny proti Austrálii.

Enciso patrí k motorom ofenzívy Paraguaja, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte po 16-ročnej prestávke. V juhoamerickej kvalifikácii vsietil dôležité góly pri cenných remízach na pôde Bolívie a Kolumbie, skóroval aj pri domácom víťazstve nad Uruguajom. V paraguajskom drese sa predstavil i na OH 2024 v Paríži, na ktorých „La Arbirroja“ postúpila do štvrťfinále.
.

Neprehliadnite

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

FIFA zrušila vstupenky 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo