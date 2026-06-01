Paraguajčania na šampionáte s Gomezovcami, Almironom i Encisom
Autor TASR
Asuncion 1. júna (TASR) - Obranca Palmeirasu Gustavo Gomez bude lídrom paraguajskej futbalovej reprezentácie na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. V konečnej 26-člennej nominácii nechýbajú ani Miguel Almiron z Atlanty United, Diego Gomez z Brightonu a talentovaný Julio Enciso z Racingu Štrasburg. „La Albirroja“ sa predstaví na najväčšom sviatku svetového futbalu po 16-ročnej prestávke.
Na MS 2010 v JAR dosiahla historický úspech, keď postúpila do štvrťfinále, v ktorom prehrala s neskoršími šampiónmi Španielmi 0:1. Po nástupe argentínskeho trénera Gustava Alfara v auguste 2024 dosiahli Paraguajčania v juhoamerickej kvalifikácii pozoruhodné výsledky. Z dvanástich zápasov vyhrali šesť, v piatich remizovali a prehrali iba na pôde Brazílie. Na MS sa predstavia v D-skupine spoločne s domácimi Američanmi, Tureckom a Austráliou.
konečná nominácia Paraguaja na MS 2026
brankári: Roberto „Gatito" Fernandez (Cerro Porteo), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia Asuncion)
obrancovia: Gustavo Gomez (Palmeiras), Omar Alderete (AFC Sunderland), Gustavo Velazquez (Cerro Porteo), Juan Jose Caceres (Dinamo Moskva), Fabian Balbuena (Gremio), Jose Canale (Lanus), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres)
stredopoliari: Diego Gomez (Brighton), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (FC Portsmouth)
útočnici: Miguel Almiron (Atlanta United), Julio Enciso (Racing Štrasburg), Ramon Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Avalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino)
