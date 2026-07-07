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Paraguajská vláda kritizuje senátorku za rasistické urážky Mbappého
Jej výroky, ktoré nasledovali po víťazstve Francúzska nad Paraguajom 1:0 v emotívnom a vyhrotenom sobotňajšom zápase, vyvolali v európskej krajine pobúrenie.
Autor TASR
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Asunción 7. júla (TASR) - Paraguajská vláda v pondelok odsúdila výroky senátorky, ktorá sa rasisticky vyjadrila na adresu francúzskej futbalovej hviezdy Kyliana Mbappého po tom, ako reprezentácia Paraguaja cez víkend vypadla z majstrovstiev sveta. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Výroky senátorky Celeste Amarillovej namierené proti kapitánovi francúzskeho národného tímu Kylianovi Mbappému sú v rozpore s hodnotami a princípmi, ktoré podporujú pokojné spolužitie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, teda hodnotami, ktoré naša krajina presadzuje,“ uviedlo paraguajské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. „V žiadnom prípade nepredstavujú postoj vlády Paraguajskej republiky ani paraguajského ľudu,“ dodal rezort diplomacie.
Amarillová, ktorá je členkou hlavnej opozičnej Liberálnej strany, označila Mbappého za „kolonizovaného Kamerunčana, ktorý sa v skutočnosti len vydáva za Francúza, zbohatlíka, zatrpknutého, arogantného a škaredého“ človeka a tvrdila, že počas zápasu bol „vystrašený na smrť“. Napísala tiež, že „ten idiot sa nenaučil ani písať. Namiesto materského mlieka cucal kokosy,“ citoval senátorku denník Le Monde.
Jej výroky, ktoré nasledovali po víťazstve Francúzska nad Paraguajom 1:0 v emotívnom a vyhrotenom sobotňajšom zápase, vyvolali v európskej krajine pobúrenie. „Francúzsko čo najsilnejšie odsudzuje rasistické útoky namierené proti Kylianovi Mbappému,“ reagovala vo vyhlásení ministerka športu Marina Ferrariová.
Podporu mu vyjadril aj prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo, ktorý navyše dodal, že podajú „oznámenie na prokuratúru s cieľom začať právne konanie“ v súvislosti s týmito „trestnými a odsúdeniahodnými“ výrokmi, informoval Le Monde.
Na sociálnej sieti X výroky Amarillovej odsúdil aj samotný Mbappé. „Pani Celeste Amarillová, ste opovrhnutiahodná žena a nie ste hodná svojej funkcie. Nereprezentujete Paraguaj, krajinu, ktorá počas celej súťaže ukázala vášeň a česť.“
„Výroky senátorky Celeste Amarillovej namierené proti kapitánovi francúzskeho národného tímu Kylianovi Mbappému sú v rozpore s hodnotami a princípmi, ktoré podporujú pokojné spolužitie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, teda hodnotami, ktoré naša krajina presadzuje,“ uviedlo paraguajské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. „V žiadnom prípade nepredstavujú postoj vlády Paraguajskej republiky ani paraguajského ľudu,“ dodal rezort diplomacie.
Amarillová, ktorá je členkou hlavnej opozičnej Liberálnej strany, označila Mbappého za „kolonizovaného Kamerunčana, ktorý sa v skutočnosti len vydáva za Francúza, zbohatlíka, zatrpknutého, arogantného a škaredého“ človeka a tvrdila, že počas zápasu bol „vystrašený na smrť“. Napísala tiež, že „ten idiot sa nenaučil ani písať. Namiesto materského mlieka cucal kokosy,“ citoval senátorku denník Le Monde.
Jej výroky, ktoré nasledovali po víťazstve Francúzska nad Paraguajom 1:0 v emotívnom a vyhrotenom sobotňajšom zápase, vyvolali v európskej krajine pobúrenie. „Francúzsko čo najsilnejšie odsudzuje rasistické útoky namierené proti Kylianovi Mbappému,“ reagovala vo vyhlásení ministerka športu Marina Ferrariová.
Podporu mu vyjadril aj prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo, ktorý navyše dodal, že podajú „oznámenie na prokuratúru s cieľom začať právne konanie“ v súvislosti s týmito „trestnými a odsúdeniahodnými“ výrokmi, informoval Le Monde.
Na sociálnej sieti X výroky Amarillovej odsúdil aj samotný Mbappé. „Pani Celeste Amarillová, ste opovrhnutiahodná žena a nie ste hodná svojej funkcie. Nereprezentujete Paraguaj, krajinu, ktorá počas celej súťaže ukázala vášeň a česť.“