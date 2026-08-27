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Paraguajský brankár Gill podpísal päťročný kontrakt s Lille

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do klubu Ligue 1 prestúpil z argentínskeho San Lorenza.

Autor TASR
Lille 27. augusta (TASR) - Paraguajský futbalový brankár Orlando Gill podpísal päťročný kontrakt s francúzskym OSC Lille. Do klubu Ligue 1 prestúpil z argentínskeho San Lorenza. Gill si získal renomé kvalitnými výkonmi na MS 2026, na ktorých výrazne prispel k postupu Paraguaja do osemfinále.

V šestnásťfinále proti favorizovanému Nemecku zneškodnil v 11 m rozstrele dva pokutové kopy. „Chcel by som pozdraviť všetkých fanúšikov Lille. Dúfam, že sa v novom klube rýchlo adaptujem a pomôžem mu k úspešným výsledkom. Pôsobenie v jednej z najkvalitnejších líg v Európe je pre mňa veľká výzva," uviedol Gill po podpise kontraktu pre oficiálnu webovú stránku Lille.
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