Paraguajský obranca Alderete sa stane novou posilou Sunderlandu

Na snímke Barcelončan Dani Olmo (vľavo) a Omar Alderete z Getafe bojujú o loptu počas futbalového zápasu španielskej La Ligy na štadióne Coliseum Alfonso Perez v španielskom Getafe v sobotu, január. 18, 2025. Foto: TASR/AP

Alderete pôsobil v Getafe od roku 2022, predtým hral za Valenciu, Herthu Berlín a FC Bazilej.

Sunderland 9. augusta (TASR) - Paraguajský futbalový reprezentant Omar Alderete prestúpi z Getafe do Sunderlandu. Podľa španielskych médií podpíše s nováčikom anglickej Premier League štvorročný kontrakt. Getafe za 28-ročného obrancu zinkasuje 12 miliónov eur.

Alderete pôsobil v Getafe od roku 2022, predtým hral za Valenciu, Herthu Berlín a FC Bazilej. V paraguajskom národnom tíme má stabilné miesto v základnej jedenástke- V kvalifikácii MS 2026 vsietil dva góly, ktoré znamenali domáce víťazstvá nad Argentínou a Čile.
